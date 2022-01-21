Визнання незалежності так званих ЛНДР Росією - це політична заява і помилкове рішення, - представник ЄС

Про це повідомляє Укрінформ.



"Ми маємо подивитися, якими будуть наслідки такої політичної заяви, якими будуть наступні дії російського уряду... Очевидно, перша реакція - чітко заявити, що таке рішення є помилковим, що воно суперечить міжнародному праву, що це рішення є чимось таким, що не має нічого спільного з організацією безпеки в Європі. Це йде проти зобов'язань Росії в нормандському процесі. Очевидно, це буде сказано", - наголосив представник ЄС.



Він додав, що у всьому світі парламенти приймають складні рішення, виголошують непрості заяви щодо зовнішньої політики, однак найчастіше після цього немає жодних дій. Відтак ЄС реагуватиме не на політичну заяву Кремля, а на можливі практичні дії. І вже після них приймати рішення щодо наслідків та санкцій.

Нагадаємо, Комуністична партія РФ внесла до російської держдуми проєкт звернення до президента Володимира Путіна з проханням визнати так звані Донецьку і Луганську "народні республіки".

Водночас у держдумі РФ назвали ініціативу Комуністичної партії "несвоєчасною та провокаційною".

Представник у Тристоронній контактній групі Денис Казанський заявив, що визнання чи приєднання до Російської Федерації так званих ЛНР та ДНР не потрібне для самої Росії, адже ці республіки створювалися як інструмент тиску на Україну

Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb