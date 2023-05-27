Кулеба розповів, чому Україна налагоджує зв'язки з Африкою

Про це голова МЗС сказав у своєму відеозверненні.

Міністр заявив, що Україна потребує політичної підтримки, адже росіяни в Африці поширюють дуже багато дезінформації.

"Росія поширює дуже багато брехні про Україну, про агресію, розказує, що вони (війська РФ, - ред.) з Америкою воюють, а не з Україною", - сказав глава МЗС.

За словами Кулеби, Африка - це економічні можливості. Україна хоче, щоб все більше державних компаній експортували продукцію в Африку, заробляли гроші та повертали їх назад. Крім того, це допоможе в створенні нових робочих місць.

Міністр закордонних справ також підкреслив, що дипломатичні відносини з Африкою це розвиток міжлюдських контактів.

"Ми працюємо, щоб після війни в Україні стало більше африканських студентів, щоб наші ВНЗ повернули собі славу підготовки фахівців для всього світу, зокрема для Африки. Люди повертатимуться назад до своїх країн та ставатимуть адвокатами нашої країни. Це буде наша м'яка сила", - пояснив Кулеба.