Про це він сказав на брифінгу 4 січня.

"Станом на 4 січня, вдалося домовитися про постачання майже 1800 трансформаторів струму та напруги різної потужності, понад сім тисяч генераторів потужністю до 100 кіловат і понад 600 генераторів більше 100 кіловат, понад 40 кілометрів кабелю, а також сотень найменувань запчастин для енергообладнання, обігрівачів тощо", – розповів Кулеба.

Він також подякував енергетику за кропітку працю на благо України.

Із січня 2023 року українці можуть отримати по 5 LED-ламп в обмін на лампи розжарювання. Заявку треба подавати через "Дію".

13 грудня 2022 року президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн повідомила про готовність Євросоюзу профінансувати закупівлю близько 30 млн LED-ламп для України.