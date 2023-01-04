Кулеба розповів про домовленості щодо постачання в Україну майже 1800 трансформаторів і понад 7 тис. генераторів
Голова МЗС Дмитро Кулеба озвучив обсяги енергообладнання, про які вдалося домовитися українським дипломатам, зазначивши, що йдеться про тисячі генераторів
Про це він сказав на брифінгу 4 січня.
"Станом на 4 січня, вдалося домовитися про постачання майже 1800 трансформаторів струму та напруги різної потужності, понад сім тисяч генераторів потужністю до 100 кіловат і понад 600 генераторів більше 100 кіловат, понад 40 кілометрів кабелю, а також сотень найменувань запчастин для енергообладнання, обігрівачів тощо", – розповів Кулеба.
Він також подякував енергетику за кропітку працю на благо України.
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