Кулеба розповів, які наслідки очікують світ, якщо Україна програє війну

Про це він сказав у інтерв'ю виданню Сadenaser.

За словами Кулеби, якщо Путін переможе у війні, то перше, що він зробить - кине всі сили, задіяні в Україні, для нападу на НАТО. Міністр вважає, що перемога Путіна призведе до безпекового колапсу у світі - адже всі ті країни, що силою хочуть змінити власні кордони, надихнуться його успіхами.

"Спочатку Путін спрямує свої сили, які зараз задіяні в Україні, на НАТО, і ті з вас, хто думає, що він не наважиться атакувати, помиляються. Тому набагато краще перемогти його тут. По-друге, всі країни світу, які хочуть змінити кордони зі своїми сусідами силою, будуть натхнені успіхом Росії, і Європі доведеться витратити мільярди грошей і політичних зусиль для вирішення різноманітних криз і воєн у різних частинах світу", - зазначає Дмитро Кулеба.

Він також наголошує, що глобальна продовольча криза продовжить розгортатися у світі й від неї постраждають мільйони людей в Азії, Африці, Латинській Америці.

На його думку, навіть у випадку затяжної війни світ не має втомлюватися підтримувати Україну в боротьбі за свободу.

"Я думаю, що громадська думка завжди воліє бути на боці добра і бути проти зла. І в цій війні добро представляємо ми, Україна. А Росія уособлює зло. Я не можу зрозуміти, як можна втомитися підтримувати того, хто бореться за свою територіальну цілісність, за свою країну і за свою свободу", - каже міністр.

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба розповів, що мінімальним прийнятним результатом для закінчення війни має стати вивід військ РФ з усієї території України, включно з Донбасом та Кримом.

Дмитро Кулеба розповів, що, на його думку, через віялові відключення в Україні збільшиться народжуваність, адже це "найкращий час аби займатися коханням та радіти життю".

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