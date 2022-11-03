Кулеба розповів, які наслідки очікують світ, якщо Україна програє війну
Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба розповів, які наслідки очікують світ, якщо Україна програє війну та чому необхідно перемогти Путіна зараз
Про це він сказав у інтерв'ю виданню Сadenaser.
За словами Кулеби, якщо Путін переможе у війні, то перше, що він зробить - кине всі сили, задіяні в Україні, для нападу на НАТО. Міністр вважає, що перемога Путіна призведе до безпекового колапсу у світі - адже всі ті країни, що силою хочуть змінити власні кордони, надихнуться його успіхами.
"Спочатку Путін спрямує свої сили, які зараз задіяні в Україні, на НАТО, і ті з вас, хто думає, що він не наважиться атакувати, помиляються. Тому набагато краще перемогти його тут. По-друге, всі країни світу, які хочуть змінити кордони зі своїми сусідами силою, будуть натхнені успіхом Росії, і Європі доведеться витратити мільярди грошей і політичних зусиль для вирішення різноманітних криз і воєн у різних частинах світу", - зазначає Дмитро Кулеба.
Він також наголошує, що глобальна продовольча криза продовжить розгортатися у світі й від неї постраждають мільйони людей в Азії, Африці, Латинській Америці.
На його думку, навіть у випадку затяжної війни світ не має втомлюватися підтримувати Україну в боротьбі за свободу.
"Я думаю, що громадська думка завжди воліє бути на боці добра і бути проти зла. І в цій війні добро представляємо ми, Україна. А Росія уособлює зло. Я не можу зрозуміти, як можна втомитися підтримувати того, хто бореться за свою територіальну цілісність, за свою країну і за свою свободу", - каже міністр.
- Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба розповів, що мінімальним прийнятним результатом для закінчення війни має стати вивід військ РФ з усієї території України, включно з Донбасом та Кримом.
- Дмитро Кулеба розповів, що, на його думку, через віялові відключення в Україні збільшиться народжуваність, адже це "найкращий час аби займатися коханням та радіти життю".
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