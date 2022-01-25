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Кулеба щодо пропозиції в РФ визнати "ЛДНР": це частина великої гри з розхитування ситуації

25 січня, 2022 вiвторок
07:15
Новини Дмитро Кулеба

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба назвав "великою грою з розхитування ситуації" прийняття рішення Радою Державної Думи Росії щодо розгляду звернення до президента РФ Володимира Путіна про визнання "ЛДНР"

Про це він заявив в ефірі телеканалу ICTV.

"Що стосується цього проєкту з ініціативи комуністів. Це шпилька в мінські домовленості... З аналізу інформації, яку ми маємо, ця ініціатива внесена з метою розхитування", - сказав міністр.

Кулеба зауважив, що наразі Україна не спостерігає намірів у Росії визнавати "ДНР" й "ЛНР". Проте якщо рішення з боку РФ буде прийнято - це означатиме вихід з мінських домовленостей.

"Це частина великої гри з розхитування ситуації. Якщо це буде ухвалено, то це буде де-юре вихід з мінських домовленостей", - наголосив міністр.
 

  • Нагадаємо, Комуністична партія РФ внесла до російської держдуми проєкт звернення до президента Володимира Путіна з проханням визнати так звані Донецьку і Луганську "народні республіки".
  • Водночас у держдумі РФ назвали ініціативу Комуністичної партії "несвоєчасною та провокаційною". 
  • Представник у Тристоронній контактній групі Денис Казанський заявив, що визнання чи приєднання до Російської Федерації так званих ЛНР та ДНР не потрібне для самої Росії, адже ці республіки створювалися як інструмент тиску на Україну.
  • Високопоставлений представник Євросоюзу заявив, що ініціатива депутатів Держдуми Російської Федерації щодо визнання та приєднання так званих ЛНР та ДНР до Росії є політичною заявою, і ЄС буде реагувати на це залежно від практичних дій РФ.


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