Про це голову МЗС України повідомив у Twitter.

"Під час нашої розмови ми з Жозепом Боррелем обговорили останні контакти України та ЄС з Китаєм, а також шляхи поглиблення зав'язків з країнами Латинської Америки. Я також попросив Борреля закликати країни-члени ЄС прискорити постачання зброї та боєприпасів в Україну", - зазначив міністр.

При цьому Боррель після переговорів з Кулебою, коментуючи розмову президента України Володимира Зеленського та голови КНР Сі Цзіньпіна, наголосив, що будь-яка значуща ініціатива для миру має бути спрямована на досягнення справедливого миру - на основі українських умов.