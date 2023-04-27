Кулеба та Боррель обговорили прискорення постачання в Україну зброї та боєприпасів з ЄС
Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба та голова дипломатії ЄС Жозеп Боррель обговорили постачання зброї та боєприпасів для забезпечення контрнаступу ЗСУ
Про це голову МЗС України повідомив у Twitter.
"Під час нашої розмови ми з Жозепом Боррелем обговорили останні контакти України та ЄС з Китаєм, а також шляхи поглиблення зав'язків з країнами Латинської Америки. Я також попросив Борреля закликати країни-члени ЄС прискорити постачання зброї та боєприпасів в Україну", - зазначив міністр.
При цьому Боррель після переговорів з Кулебою, коментуючи розмову президента України Володимира Зеленського та голови КНР Сі Цзіньпіна, наголосив, що будь-яка значуща ініціатива для миру має бути спрямована на досягнення справедливого миру - на основі українських умов.
- Нагадаємо, раніше Кулеба розкритикував нездатність Євросоюзу реалізувати рішення щодо закупівлі боєприпасів для України. Він зазначив, що таке зволікання вимірюється людським життям.
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