Про це заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба на засіданні Ради міністрів закордонних справ.

"Поразка Росії - це гарантія нормального життя для Європи. Нині немає жодного важливішого завдання. Для його досягнення Україні потрібно більше зброї та боєприпасів, і все це має бути доставлене якомога швидше", - наголосив міністр.

Також за словами Кулеби, сторона, яка має кращу логістику та постачання, має кращі шанси на перемогу у війні. Він закликав європейських колег пришвидшити постачання та забезпечити визначальну перевагу України над РФ на полі бою.

"У нас спільна стратегічна мета: забезпечити мир у Європі для майбутніх поколінь. Ця мета нині залежить від швидкості ваших рішень та їхнього втілення. Давайте приберемо всі паперові стіни. Подолаємо всі процедурні перешкоди. Пришвидшимо кожен процес. Знищимо будь-які затримки на шляху між рішенням про надання зброї та її прибуттям на кордон України", - закликав він.

Зокрема міністр також перелічив короткострокові, середньострокові та довгострокові військові потреби. Він закликав надати Україні у найкоротший термін більше броньованої техніки, танків і артилерійських систем, далекобійної артилерії та боєприпасів, зміцнити протиповітряну та протиракетну оборону України та інтегрувати її із сусідніми країнами ЄС, а також невідкладно розпочати навчання українських пілотів на F-16 та уможливити надання Україні бойової авіації західного виробництва.

Читайте також: Коаліція зі створення спецтрибуналу для РФ нараховує вже 34 держави, - Кулеба

У середньостроковій перспективі Кулеба закликав європейських колег збільшити пропускну здатність логістичних і ремонтних хабів, продовжити та розширити програми навчання для українських військових, покрити потреби в боєприпасах завдяки збільшенню обсягів виробництва.

У довгостроковій перспективі кількох років глава МЗС України закликав міністрів закордонних справ країн Євросоюзу сфокусуватися на розвитку спільної політики оборони, яка включатиме Україну як невіддільну складову.

"Сьогодні виповнюється рівно 14 місяців з початку найбільшого політичного та безпекового "землетрусу" в нашому житті та в новітній історії Європи. Ніхто не очікував ані такого масштабу агресії, ані що Україна витримає удар, ані що ЄС продемонструє таку єдність та силу. Ми маємо довести, що Путін помиляється, думаючи, що може перечекати нашу міцність, що ми "блимнемо" першими, що наша рішучість похитнеться раніше, ніж його агресія. Ні, ми не відступимо та не втомимося. Ми не похитнемося. Похитнеться він", - підсумував він.