Кулеба та Боррель обговорили запрошення в Україну місії МАГАТЕ

Про це глава української дипломатії повідомив у twitter.

"Провів розмову з Жозепом Боррелем, який привітав рішення України запросити експертів МАГАТЕ. Домовилися активно працювати разом у найближчі години і дні, аби донести правду про чергову брехню РФ щодо України до країн Глобального Півдня, зокрема у Латинській Америці, Африці та Азії", - зазначив міністр.

24 жовтня стало відомо, що експерти МАГАТЕ приїдуть в Україну, щоб перевірити мирні об'єкти, на яких, нібито відбувається розробка "брудної бомби".

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