Кулеба та Боррель обговорили запрошення в Україну місії МАГАТЕ
Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба та Високий представник ЄС Жозеп Боррель домовилися активно співпрацювати, аби донести правду про брехню Росії щодо України до країн Глобального Півдня
Про це глава української дипломатії повідомив у twitter.
"Провів розмову з Жозепом Боррелем, який привітав рішення України запросити експертів МАГАТЕ. Домовилися активно працювати разом у найближчі години і дні, аби донести правду про чергову брехню РФ щодо України до країн Глобального Півдня, зокрема у Латинській Америці, Африці та Азії", - зазначив міністр.
- 24 жовтня стало відомо, що експерти МАГАТЕ приїдуть в Україну, щоб перевірити мирні об'єкти, на яких, нібито відбувається розробка "брудної бомби".
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