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Кулеба в ООН: сам Путін не зупиниться, Україна потребує допомоги і чекає конкретних дій проти воєнної машини РФ

23 лютого, 2022 середа
18:07
Суспільство Кулеба

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба на засіданні Генасамблеї ООН, до порядку денного якого увійшло питання безпекової ситуації в Україні, заявив, що для протистояння російській агресії необхідна негайна чітка відповідь світу

Про це міністр заявив 23 лютого, передає Еспресо.TV. 

"Ніхто не зможе пережити цю кризу, якщо Путін вирішить, що він може рухатися вперед зі своєю агресією проти України. Ваші уряди і ваш народ зіткнуться з болісними наслідками разом з нашим урядом і народом. Ось чому ми повинні використати цей останній шанс для дій і зупинити Путіна там, де він є. Зрозуміло, що сам він не зупиниться", - заявив Кулеба.

Він зазначив, що початок масштабної війни в Україні стане кінцем усього світового порядку. І Росія просто зараз повинна отримати жорстку, швидку та рішучу відповідь. Інакше, за словами Кулеби, це означатиме "повне банкрутство міжнародної системи безпеки та міжнародних інституцій, яким покладено завдання підтримувати глобальний безпековий порядок".

Очільник МЗС наголосив, що сьогодні ООН повинна бути рішучим активним гравцем, щоб довести, що вона може відстоювати свої принципи. Кулеба зауважив, що коли Росія як член Радбезу ООН може порушувати правила без наслідків, то цей приклад можуть наслідувати й інші члени. Якщо ж Росії вдасться довести слабкість ООН, яку вона вважає новою Лігою націй, то тоді організація не матиме жодного впливу на Путіна та РФ.

"Росія проявила готовність до ескалації навколо України. У нас не так багато часу, щоб зупинити і зупинити ці дії. Час, що спливає, загрожує українцям не тільки воєнним, а і цивільним особам. Україна очікує негайних пропорційних конкретних кроків. ООН - та організація, котра повинна продемонструвати головну роль. Не варто лише засуджувати. Треба конкретно зупинити російську військову машину, яка може розпочати кровавий конфлікт, де тисячі загинуть, постраждають, отримають поранення. Ніхто цього не хоче. Нам потрібна ваша допомога. Ми не бачимо альтернатив мирному врегулюванню", - заявив Кулеба.

Також голова МЗС заявив, що Україна "внесла історично важливий вклад в глобальну безпеку", коли у 1994 році відмовилась від ядерної зброї. І повертати собі цю зброю, як сказав Кулеба, Україна не збирається.

"Сьогодні ми очікуємо, що світ натомість встановить нашу безпеку відповідним масштабом і рішучістю дій перед обличчям історичного рівня загрози. Саме тому Україна звернулася за невідкладними консультаціями відповідно до статті 6 Будапештського меморандуму", - зазначив міністр.
 


 


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Дмитро Кулеба
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