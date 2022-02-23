Сьогодні ООН або захистить свої принципи, або перетвориться на Лігу націй, - Кулеба про засідання Генасамблеї щодо агресії РФ проти України

Про це Кулеба сказав у своєму зверненні.



"Сьогодні я в Нью-Йорку. І буквально за півтори години розпочнуться дебати на Генасамблеї ООН за пунктом порядку денного "Тимчасово окуповані території України". Я на них представлю Україну. Виступлю з промовою, там пролунають важливі ініціативи і пропозиції України щодо подальшого стримування російської агресії", - повідомив Кулеба.



Міністр зазначив, що сьогоднішні дебати стосуватимуться вже не санкцій. На засіданні буде йтися про те, що те, що зараз відбувається в Україні, насправді стосується кожного. Очільник МЗС зауважив, що якщо Росія - постійний член Ради ООН - може анексувати чужі території, визнавати чужі території, вбивати людей, то чому інші не можуть подумати, що їм теж так можна.



"І насправді сьогодні вирішальність моменту полягає в тому, що за результатами цієї кризи ООН або підтвердить, що в критичні моменти вона все ж таки здатна захищати свої принципи і цілі свого існування, або вона перетвориться на Лігу націй. Для світу та України набагато вигідніший перший варіант, але РФ робитиме все, щоб був другий варіант", - заявив Кулеба.









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