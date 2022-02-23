Сьогодні ООН або захистить свої принципи, або перетвориться на Лігу націй, - Кулеба про засідання Генасамблеї щодо агресії РФ проти України
Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що на засіданні Генасамблеї ООН 23 лютого, до порядку денного якого увійде питання безпекової ситуації в Україні, буде зрозуміло, чи здатна ООН захищати свої принципи
Про це Кулеба сказав у своєму зверненні.
"Сьогодні я в Нью-Йорку. І буквально за півтори години розпочнуться дебати на Генасамблеї ООН за пунктом порядку денного "Тимчасово окуповані території України". Я на них представлю Україну. Виступлю з промовою, там пролунають важливі ініціативи і пропозиції України щодо подальшого стримування російської агресії", - повідомив Кулеба.
Міністр зазначив, що сьогоднішні дебати стосуватимуться вже не санкцій. На засіданні буде йтися про те, що те, що зараз відбувається в Україні, насправді стосується кожного. Очільник МЗС зауважив, що якщо Росія - постійний член Ради ООН - може анексувати чужі території, визнавати чужі території, вбивати людей, то чому інші не можуть подумати, що їм теж так можна.
"І насправді сьогодні вирішальність моменту полягає в тому, що за результатами цієї кризи ООН або підтвердить, що в критичні моменти вона все ж таки здатна захищати свої принципи і цілі свого існування, або вона перетвориться на Лігу націй. Для світу та України набагато вигідніший перший варіант, але РФ робитиме все, щоб був другий варіант", - заявив Кулеба.
- Нагадаємо, у понеділок, 21 лютого, Володимир Путін підписав укази про рішення визнати "державність" терористичних організацій "ЛНР" і "ДНР", які формально контролюють окуповані Росією території Луганщини та Донеччини.
- Рада Федерації та Держдума Росії одноголосно ухвалили рішення про ратифікацію угод про "дружбу, співпрацю та взаємну допомогу" з "ДНР" та "ЛНР".
- 22 лютого Кулеба закликав Євросоюз невідкладно пообіцяти Україні членство у блоці.
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