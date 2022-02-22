Кулеба закликав Євросоюз невідкладно пообіцяти Україні членство у блоці

Про це він сказав під час брифінгу, передає Еспресо.TV.



"Я закликав Європейський союз невідкладно надати Україні обіцянку майбутнього членства в ЄС. Цей час прийшов. На тлі того, що відбувається, очевидно, що краще стратегічне рішення, яке може прийняти Європа - це в буквальному сенсі забрати Україну до себе", - заявив Кулеба.



Також Кулеба прокоментував можливий розрив дипломатичних відносин України з Росією. Міністр зазначив, що таке рішення на часі.



"Ми проаналізували всі наслідки і сценарії розвитку подій при прийнятті такого рішення (розриву дипвідносин з РФ, - ред.). Дійшли висновку, що таке рішення є своєчасним, продуманим і відповідає інтересам України", - пояснив Кулеба.



Він додав, що дата розриву дипвідносин поки невідома, вона визначиться тоді, коли президент Володимир Зеленський прийме таке рішення.



Очільник МЗС зазначив, що відучора питання Мінських угод не є центральним у дискусії про відновлення територіальної цілісності України і додав, що позицію, подальше ставлення України до цих домовленостей буде визначено додатково.



"Ситуація стала набагато ширшою і зараз ми будемо основний фокус робити на застосуванні механізму Будапештського меморандуму, за яким Україні були надані певні безпекові гарантії, на застосуванні механізму Ради безпеки ООН… Ми також продовжуємо наполягати на терміновому скликанні саміту постійних членів Ради безпеки ООН плюс Україна, Німеччина та Туреччина для обговорення поточної безпекової ситуації", - зазначив міністр.



За словами Кулеби, зараз від світу очікується не лише словесна підтримка, а і економічна, військова та зокрема, запровадження санкцій.



"Сьогодні я надіслав листа на адресу очільника МЗС Британії з проханням про надання додаткового оборонного озброєння Україні. З таким же проханням сьогодні звертатимусь до США. Оскільки Україна наразі не є членом жодного об'єднання колективної безпеки і, по суті, на жаль, в нашої держави немає гарантій безпеки, то найкраща наша гарантія - дипломатія і армія. Будемо мобілізовувати весь світ, щоб отримати все для зміцнення нашої обороноздатності", - заявив міністр.



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