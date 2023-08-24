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Кулеба з 13-ма головами МЗС світу "заспівали" гімн України у twitter

24 серпня, 2023 четвер
22:36
Світ Дмитро Кулеба

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба до Дня незалежності запустив флешмоб, у межах якого його колеги з інших держав по черзі публікують рядки з гімну України

Спільне "виконання" гімну відбулося у twitter.

Сам Кулеба розпочав флешмоб першим рядком українського гімну: "Ще не вмерла України і слава, і воля". Його продовжила голова МЗС Ісландії Тордіс Колбрун Рейкфьорд Гильфадоттір: "Ще нам, браття молодії, усміхнеться доля".

Далі слово взяв естонський міністр Маргус Тсахкна: "Згинуть наші вороженьки, як роса на сонці". Голова МЗС Нідерландів Вопке Хустра: "Запануєм і ми, браття, у своїй сторонці".

Його підхопив міністр закордонних справ Литви Габріелюс Ландсбергіс: "Душу й тіло ми положим за нашу свободу". За ним – очільник шведської дипломатії Тобіас Білльстрьом: "І покажете, що ви, браття, козацького роду" (зазначимо, що Більстрьом єдиний змінив слова гімну так, аби не говорити від свого імені).

Міністр закордонних справ Північної Македонії Буяр Османі: "Встанем, браття, в бій кривавий від Сяну до Дону". За ним був голова МЗС Британії Джеймс Клеверлі: "В ріднім краю панувати не дамо нікому".

До них долучились очільниці МЗС Франції Катрін Колонна та Німеччини Анналена Бербок, які разом "проспівали": "Чорне море усміхнеться, Дід Дніпро зрадіє, / Ще на нашій Україні доленька поспіє".

Продовжив голова МЗС Італії Антоніо Таяні: "А завзяття, праця щира свого ще докаже"; голова дипломатії ЄС Жозеп Боррель: "Ще ся волі в Україні піснь гучна розляже", міністерка закордонних справ Канади Мелані Жолі "За Карпати відоб’ється, згомонить степами".

А завершив держсекретар США Ентоні Блінкен: "Стане слава України поміж народами".

  • Нагадаємо, сьогодні, 24 серпня, Еспресо.TV зробило підбірку привітань світових лідерів до Дня Незалежності України.
День Незалежності
Дмитро Кулеба
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