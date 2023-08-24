"Незалежність - вибір вільних": світові лідери привітали Україну з Днем Незалежності

Привітання вони викладають у соціальні мережі.

Ентоні Блінкен

Держсекретар США Ентоні Блінкен привітав Україну та заявив, що 24 серпня - це день свідчення незалежності, суверенітету та демократії України та день ​​гордості за силу та стійкість країни. Також, за його словами, це день вшанування української спадщини та культури.

"Сьогодні також виповнюється півтора року відтоді, як Кремль розпочав своє брутальне, повномасштабне вторгнення в Україну – 18 місяців безглуздої агресії, що спричинила смерть і руйнування по всій Україні", – додав Блінкен.

Він також наголосив, що саме завдяки стійкості її народу Україна переможе, а Росія "заплатить високу ціну за те, що вона зробила".

Роберта Метсола

Президент Європейського парламенту Роберта Метсола також привітала Україну та всіх українців із Днем Незалежності.

"Свобода, суверенітет, незалежність. Це те, на що Україна заслуговує, те, що підтримує Європа, те, що чекає в майбутньому. У День Незалежності ми ще раз підтверджуємо нашу відданість Україні", - наголосила Метсола.

За її словами, Європейський парламент буде продовжувати підтримувати Україну стільки, скільки буде потрібно, "так само, як ми це робили протягом останніх 18 місяців".

Натомість президентка записала відеопривітання, яке почала українською мовою: "Шановні українці, українки".

Жозеп Боррель

Представник голови європейської дипломатії Жозеп Боррель записав відеопривітання до Дня Незалежності України.

"Вітаю український народ із Днем Незалежності України. Ви боретеся за свою свободу та сміливо захищаєте цінності, які ми поділяємо. Європа твердо стоїть за вами. Наше майбутнє разом", - наголосив посадовець.

Урсула фон дер Ляєн

Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн привітала українців і заявила, що сила України в її людях.

"У їхній мужності, їхній силі та незмінній надії на майбутнє миру та процвітання в об’єднаній Європі. Вони надихають усіх європейців. Вітаємо Володимира Зеленського та народ України в День Незалежності України", - наголосила президентка.

Павло Ґрод

Президент Світового конгресу українців Павло Ґрод також висловив вітання з Днем Незалежності України.

"Сьогодні наша незламна українська держава відзначає 32-гу річницю відновлення Незалежності. Відважно захищаючись від геноцидної війни Росії проти 65-мільйонного українського народу, ми демонструємо всьому світу, свою силу, гідність і залізну волю", - написав президент Світового конгресу українців.

"Незалежність — це вибір сильних — це вибір гідних — це вибір вільних", - додав Ґрод.