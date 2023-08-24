"Свобода і гідність - головні цінності": Залужний та Сирський привітали українців з Днем Незалежності

Головнокомандувач Збройних Сил України Валерій Залужний поділився своїм привітанням у соцмережах.

"Країна нескорених, непохитних, незламних! Країна гордих, героїчних та хоробрих. Де свобода і гідність завжди були ключовими цінностями. Вільна країна. Це факти, об які розібʼються ворожі задуми", - наголосив військовий.

Командувач Сухопутних військ Олександр Сирський у 32-річницю незалежності України нагадав про одвічну боротьбу нашого народу за свободу й волю.

"Незалежність. За неї віками боролися наші предки. За незалежність випало воювати й нашому поколінню. Саме ми маємо закінчити цю війну раз і назавжди нашою перемогою. Загартовані вогнем і сталлю, свою 32-гу річницю Незалежності ми зустрічаємо в запеклих боях", - написав Сирський.

Лідер наголосив, що українські військові крок за кроком визволяють міста й села від московських окупантів.

"Слава героям, полеглим за Україну! Ми пам’ятаємо і не пробачимо ворогу жодної краплини крові. Слава героям, які сьогодні в строю! Які своєю звитягою пишуть новітню історію. І не тільки нашу, а й всього світу. Україна була, є і буде!" - додав Сирський.

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Оперативне командування "Північ" також привітало військових та цивільних українців.

"У цей важкий час наш народ виборює право мати свою вільну і незалежну державу. Вкотре за свою багатовікову історію українці показують всьому світу приклади мужності та героїзму, захищаючи Батьківщину та визволяючи рідну землю. Ми гідні бути вільною та суверенною державою, адже спільна наша мета - збереження незалежності та перемога!" - закликають у пресслужбі.