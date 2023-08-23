Понад 80 міст 32 країн світу. Українці проведуть демонстрації у рамках всесвітньої кампанії до Дня Незалежності #IndependenceInMyHeart

Активісти вийдуть на вулиці, щоб нагадати: українці саме зараз платять дуже високу ціну за свою незалежність та свободу: вони віддають за неї свої життя у війні з російським агресором. Але разом з тим, український народ святкує 24 серпня День Незалежності своєї Батьківщини, доводячи не лишень на полі бою, але й таким чином свою силу, незламність, міцність духу та готовність боротися за свою незалежність до кінця.

Учасники акцій планують провести ходу в етнічному вбранні з українською символікою і прапорами і з використанням графіки видатного українського митця Андрія Єрмоленка.

Кампанію організовує Communities Army of Ukraine (Армія громад України), заходи підтримали також спільнота KLYCH.

Перелік міст.