Понад 80 міст 32 країн світу. Українці проведуть демонстрації у рамках всесвітньої кампанії до Дня Незалежності #IndependenceInMyHeart
З 23 по 28 cерпня українці більш ніж в 80 містах 32 країн світу проведуть демонстрації у рамках всесвітньої кампанії #IndependenceInMyHeart, приуроченої до Дня Незалежності України
Активісти вийдуть на вулиці, щоб нагадати: українці саме зараз платять дуже високу ціну за свою незалежність та свободу: вони віддають за неї свої життя у війні з російським агресором. Але разом з тим, український народ святкує 24 серпня День Незалежності своєї Батьківщини, доводячи не лишень на полі бою, але й таким чином свою силу, незламність, міцність духу та готовність боротися за свою незалежність до кінця.
Учасники акцій планують провести ходу в етнічному вбранні з українською символікою і прапорами і з використанням графіки видатного українського митця Андрія Єрмоленка.
Кампанію організовує Communities Army of Ukraine (Армія громад України), заходи підтримали також спільнота KLYCH.
Перелік міст.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
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