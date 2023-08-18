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ОК "Південь" попередило українців про можливі масовані ракетні удари на День Незалежності

18 серпня, 2023 п'ятниця
18:59
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Загроза ракетних ударів з акваторії Чорного моря по території України залишається високою, зокрема напередодні та під час Дня Незалежності

Про це на брифінгу повідомила керівник об’єднаного пресцентру Оперативного командування "Південь" Наталія Гуменюк, пише Укрінформ.

За словами Гуменюк, нинішня активність російської авіації та перебування ворожих кораблів в бухтах Чорного моря – це непряма ознака підготовки до атак.

"Така загроза залишається. Нагадаю, вони навіть з бухти здатні вражати фактично будь-яку точку на території України... А знаючи тяжіння нашого ворога до сакральних дат, цілком імовірно, що якраз в цей період посиляться загрози й можливі масовані атаки, зокрема з використанням надводних і підводних ракетоносіїв, стратегічної і тактичної авіації, ударних безпілотників", - йдеться у заяві ОК "Південь".

У командуванні вважають, що загроза нарощуватиметься ближче до важливих дат.

"Тому ми говоримо про ймовірну таку загрозу, яка нарощуватиметься ближче до важливих дат, зараз їх відсутність (прим. - ракетоносіїв) на службі може свідчити якраз про підготовку. А активність МіГів, яка спостерігається впродовж двох останніх діб, може свідчити про проведення попереднього злагодження повітряних сил, це також непряма ознака підготовки до атак", - зазначила Наталія Гуменюк.

  • Російська окупаційна армія вдень 18 серпня завдала ракетного удару по Запоріжжю. Постраждали кілька багатоповерхівок і 2 заклади освіти.
Україна
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День Незалежності
Військові новини
російський корабель
ракетний удар
День Незалежності України
воєнні злочини Росії
Чорне море
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