"Від ворога можна очікувати нахабних дій": Наєв про загрози від РФ у День Незалежності
На День Незалежності України 24 серпня російські терористи можуть вдатися до обстрілів території країни, тож українцям слід бути більш уважними під час повітряної тривоги у цей день
Про це повідомив командувач Об’єднаних сил ЗСУ Сергія Наєва.
"Що можна очікувати від ворога, який веде війну проти України? Звісно, нахабних дій, які він може вчиняти", - зазначив він.
Зокрема, це можуть бути авіаційні удари. Наєв закликав громадян України під час отримання сигналу про повітряну небезпеку прямувати в укриття.
"Тож ми маємо розуміти, що захист власного життя та здоров’я є обов’язком кожного громадянина. Щоб, у майбутньому, коли ми святкуватимемо перемогу, усі були живими та здоровими", - наголосив командувач Об’єднаних сил ЗСУ.
- Напередодні в ОК "Південь" також попередили українців про можливі масовані ракетні удари на День Незалежності. Загроза ракетних ударів з акваторії Чорного моря по території України залишається високою.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- USD 37.82 Купівля 37.82Продаж 38.66
- EUR Купівля 41.2Продаж 42.31
- Актуальне
- Важливе