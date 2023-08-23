"Від ворога можна очікувати нахабних дій": Наєв про загрози від РФ у День Незалежності

Про це повідомив командувач Об’єднаних сил ЗСУ Сергія Наєва.

"Що можна очікувати від ворога, який веде війну проти України? Звісно, нахабних дій, які він може вчиняти", - зазначив він.

Зокрема, це можуть бути авіаційні удари. Наєв закликав громадян України під час отримання сигналу про повітряну небезпеку прямувати в укриття.

"Тож ми маємо розуміти, що захист власного життя та здоров’я є обов’язком кожного громадянина. Щоб, у майбутньому, коли ми святкуватимемо перемогу, усі були живими та здоровими", - наголосив командувач Об’єднаних сил ЗСУ.