Головна English Львів Таблоїд
Espreso.tv
ua ru en
Головна
English Львів Таблоїд
Війна з Росією: хроніка
Погляд
Головна Суспільство "Це свято вільних, сильних, гідних людей": Зеленський у День Незалежності подякував військовим, медикам, учителям та усім українцям

"Це свято вільних, сильних, гідних людей": Зеленський у День Незалежності подякував військовим, медикам, учителям та усім українцям

24 серпня, 2023 четвер
09:36
Суспільство На фото: Президент України Володимир Зеленський

Президент Володимир Зеленський привітав з Днем Незалежності України усіх хто бореться та допомагає - військових, медиків, учителів, родини і кожного громадянина

Відповідне відео з'явилося у соцмережах лідера.

"Великий народе великої України, що відзначає сьогодні великий день – День Незалежності! Свято вільних людей. Свято сильних людей. Свято гідних. Свято рівних. Українців та українок. Усіх. В усій нашій державі", – розпочав Зеленський.

Український президент наголосив, що у війні немає маленьких, непотрібних чи неважливих справ, людей, дій та слів.

"Коли ми відзначаємо незалежність України, кожен може відчути в ній себе. І сьогодні я хочу присвятити це привітання саме тобі. Тобі, хто дає Україні незалежність. Тобі, воїне! Ти став на захист України. Я дякую кожному солдату й матросу, кожному сержанту й старшині, кожному офіцеру, кожному генералу. Вам – батькові українського воїна, вам – матері українського захисника. Всім українським родинам, які виховали у своїх дітях любов до України й відвагу боронити її щосили. Дякую кожному, хто чекає рідних із фронту", – сказав очільник країни.

Зеленський подякував освітянам і медикам, які попри все виконували свою роботу заради майбутнього.

"Я хочу подякувати всім українським учителям, які працюють, які змогли працювати навіть онлайн. Які будують освічене майбутнє навіть там, де ворог зруйнував школи. Тисячі українських медиків, які рятують тисячі життів. Ті, хто 24/7 не відпускає життя й бореться за нього. Незалежно від того, чи є сирена повітряної тривоги. Незалежно від того, чи є "приліт". Незалежно від того, чи ти на фронті, чи ти в цивільному житті", - підкреслив Зеленський.

Президент України додав, що важливий кожен громадянин: "Всі, хто довів: усі потрібні, усі важливі – і люди, і дії, і слова. Бо ми всі зробили так, що коли один говорить: "Слава Україні", весь світ відповідає: "Героям слава".

  • Також українські військові керівники привітали громадян з Днем Незалежності країни та наголосили, що свобода і гідність завжди були нашими головними цінностями.
Відео
Новини
Президент України
Війна з Росією
Володимир Зеленський
День Незалежності України
Читайте також:
Ту-22М3
22 серпня, 2023 вiвторок
"Безповоротні втрати": у Defense Express назвали приблизну кількість ракетоносців Ту-22, які ще залишилися в РФ
24 серпня, 2023 четвер
У Росії розбився літак, у якому перебував Пригожин
Карта Чорне море 18.08.23
23 серпня, 2023 середа
Україні потрібно вийти до Азовського моря: полковник СБУ Костенко пояснив стратегію наступу ЗСУ
Київ
+21°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 37.8
    Купівля 37.8
    Продаж 38.68
  • EUR
    Купівля 41.11
    Продаж 42.28
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2023, четвер
24 серпня
10:44
На фото: кадр з фільму "Бунтівний місяць"
Netflix опублікувала перший український трейлер фільму "Бунтівний місяць"
10:39
Новини компаній
ТМ "Моршинська" запустила соціальний проєкт "Щаслива країна майбутнього"
10:37
День прапора у Києві 2023 року
"Незалежність - вибір вільних": світові лідери привітали Україну з Днем Незалежності
10:32
Наталія Гуменюк
ЗСУ пошкодили на Херсонщині три пускові установки росіян С-300
10:31
долар євро валюта обмін
Курс валют у День Незалежності: ціни на долар та євро
10:26
Володимир Путін та Сі Цзіньпін (ліворуч)
Путін і Сі Цзіньпін прагнуть зробити з БРІКС антизахідний блок, але Індія й Бразилія опираються, - WP
10:26
Огляд
Євген Пригожин
Катастрофа літака з Пригожиним: що відомо і що це означає для України
10:12
військком
Депутати з автоматами: народні обранці яких партій найбільше воюють на фронті, - дослідження руху "Чесно"
10:07
OPINION
Ігор Попов
Трибунал щодо злочину агресії: чи вдасться покарати керівництво РФ
09:57
Анналена Бербок
МЗС Німеччини розчароване слабким ефектом економічних санкцій проти РФ
09:35
Харківщина
Російські терористи за добу обстріляли 9 регіонів України: 5 загиблих, 26 поранених
09:16
зброя зі стрічкою-прапором
"Свобода і гідність - головні цінності": Залужний та Сирський привітали українців з Днем Незалежності
09:06
путін
Хоче показати свою владу: Путін відвідав штаб росіян у Ростові, - розвідка Британії
09:00
Новини компаній
"Мавка. Лісова пісня" онлайн на SWEET.TV. Національна ексклюзивна прем’єра
08:56
кримські татари
У Криму росіяни проводять масові обшуки у кримських татар
08:49
Японія
Японія почала скидати в океан очищену радіоактивну воду з Фукусіми
08:39
ЗСУ війна
Окупанти зазнають великих втрат на Донеччині, ЗСУ закріплюються на Бахмутському напрямку
08:25
Ту-22М3
У ГУР назвали кількість літаків Ту-22М3, які залишились у Росії
08:20
Каховська ГЕС, підтоплення
Уряд виділив мільярд грн на водозабезпечення регіонів, які постраждали від підриву Каховської ГЕС
08:02
OPINION
Віктор Андрусів
Убивство Пригожина: перші висновки
08:00
Інтерв’ю
Віталій Скакун
Коли йшов на смерть, усміхнувся, – мама Віталія Скакуна про героїзм сина. Спецпроєкт "Україна: ціна свободи"
07:55
Оновлено
окупанти
Армія РФ за добу війни в Україні втратила 340 військових, 20 БПЛА й 15 артсистем, - Генштаб
07:38
Оновлено
Дніпро
Росіяни вночі вдарили ракетами по Дніпру: 7 поранених, пошкоджені будинки, транспортний об'єкт та заправка
07:23
крилата ракта "Калібр"
У Чорному морі на чергуванні перебуває 9 кораблів РФ, серед них ракетоносій "калібрів", - Гуменюк
06:35
путін пригожин
ISW: Путін, ймовірно, наказав російському військовому командуванню збити літак Пригожина
06:14
безпілотник, дрон
Міноборони РФ заявило про нібито збиття трьох БПЛА у Калузькій та Брянській областях
05:59
"Металіст 1925" - "Зоря", УПЛ
"Зоря" - "Славія": де та коли дивитись матч плейоф кваліфікації Ліги Європи
05:57
Українські війська досягли значних тактичних успіхів на Запоріжжі, - ISW
05:46
Олексій Данілов
Росія намагається вербувати на війну в Україні найманців у країнах Центральної Азії, - Данілов
05:33
Кирило Буданов
ЗСУ можуть дістати противника у будь-якій точці Криму, - Буданов
05:23
Андрій Ярмоленко (ліворуч), Аріс - Динамо
"Динамо" - "Бешикташ": де та коли дивитись матч плейоф кваліфікації Ліги конференцій
05:13
Верховна Рада
Сенатор США закликав Україну провести вибори у 2024 році навіть попри війну
05:00
Ексклюзив
путін
Все оточення Путіна тепер розуміє умови виживання "в літаку Пригожина", - Портников
04:41
На півночі Росії розбився розвідувальний літак
Понад 20% літак армія РФ втрачає через власну недбалість, - Newsweek
04:13
КНДР
КНДР визнала провальний запуск розвідувального супутника. Обіцяють восени повторити
03:28
кокаїн, Іспанія, кримінал, ЄС
В Іспанії правоохоронці ЄС вилучили 700 кілограмів кокаїну
02:39
ВЕС, Норвегія, вітряки, Hywind Tampen
У Норвегія запустили найпотужнішу у світі плавучу вітрову електростанцію
02:09
путін і Макрон
Макрон готовий говорити з Путіним "коли це буде корисним"
01:45
Оновлено
У Росії розбився літак, у якому перебував Пригожин
01:16
Дмитро Медведєв
МЗС Грузії відреагувало на заяву Медведєва про приєднання до РФ Абхазії та Південної Осетії
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2023 ESPRESO.TV