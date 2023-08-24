"Це свято вільних, сильних, гідних людей": Зеленський у День Незалежності подякував військовим, медикам, учителям та усім українцям

Відповідне відео з'явилося у соцмережах лідера.

"Великий народе великої України, що відзначає сьогодні великий день – День Незалежності! Свято вільних людей. Свято сильних людей. Свято гідних. Свято рівних. Українців та українок. Усіх. В усій нашій державі", – розпочав Зеленський.

Український президент наголосив, що у війні немає маленьких, непотрібних чи неважливих справ, людей, дій та слів.

"Коли ми відзначаємо незалежність України, кожен може відчути в ній себе. І сьогодні я хочу присвятити це привітання саме тобі. Тобі, хто дає Україні незалежність. Тобі, воїне! Ти став на захист України. Я дякую кожному солдату й матросу, кожному сержанту й старшині, кожному офіцеру, кожному генералу. Вам – батькові українського воїна, вам – матері українського захисника. Всім українським родинам, які виховали у своїх дітях любов до України й відвагу боронити її щосили. Дякую кожному, хто чекає рідних із фронту", – сказав очільник країни.

Зеленський подякував освітянам і медикам, які попри все виконували свою роботу заради майбутнього.

"Я хочу подякувати всім українським учителям, які працюють, які змогли працювати навіть онлайн. Які будують освічене майбутнє навіть там, де ворог зруйнував школи. Тисячі українських медиків, які рятують тисячі життів. Ті, хто 24/7 не відпускає життя й бореться за нього. Незалежно від того, чи є сирена повітряної тривоги. Незалежно від того, чи є "приліт". Незалежно від того, чи ти на фронті, чи ти в цивільному житті", - підкреслив Зеленський.

Президент України додав, що важливий кожен громадянин: "Всі, хто довів: усі потрібні, усі важливі – і люди, і дії, і слова. Бо ми всі зробили так, що коли один говорить: "Слава Україні", весь світ відповідає: "Героям слава".