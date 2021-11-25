Кулеба: За відсутності судових рішень санкції проти соратників Януковича зніматимуть

Про це на брифінгу повідомив очільник МЗС Дмитро Кулеба.



"Час спливає, і дійсно щодо тих фігурантів санкційного списку (до нього входять соратники Януковича - ред.), стосовно яких немає судових рішень, вони поступово з нього випадають", - пояснив він.



За словами міністра, це питання він також обговорив із генпрокуроркою Іриною Венедіктовою.



"Пройшлися по всіх справах, по всіх списках. Побачили, де є більше перспектив, де є менше. Тепер, що називається, коліщата державного механізму в цьому питанні крутитимуться швидше", - пообіцяв Кулеба.



Також він наголосив, що кожна справа є досить великою, а отже, її розгляд вимагає чимало часу в суддів і правоохоронців.



"В умовах функціювання нашої судової системи, яка потребує реформування, це не одноденна така вправа, але рух вперед на цьому напрямі відбувається. І ми будемо працювати разом з правоохоронцями для того, щоб зберігати санкції для цих осіб. Ключове - це судові рішення. Якщо не буде судових рішень, то з рештою санкції будуть зніматися", - зазначив Дмитро Кулеба.



Зараз під санкіції ЄС підпадають сім посадовців часів президенства Віктора Януковича: експрезидент Віктор Янукович, його син Олександр Янукович, колишній генеральний прокурор Віктор Пшонка, його син, ексдепутат-"регіонал" Артем Пшонка, колишній керівник МВС Віталій Захарченко, ексзаступник міністра внутрішніх справ Віктор Ратушняк і бізнесмен-олігарх Сергій Курченко.



24 листопада повідомляли, що посли ЄС погодили зняття санкцій з Олександра Клименка - міністра доходів і зборів України часів Віктора Януковича.

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