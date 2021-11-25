Львів Головна
ua ru
Львів Головна
Коронавірус
Війна з Росією
Головна Суспільство Кулеба: За відсутності судових рішень санкції проти соратників Януковича зніматимуть

Кулеба: За відсутності судових рішень санкції проти соратників Януковича зніматимуть

25 листопада, 2021 четвер
14:37
Суспільство Дмитро Кулеба

У разі відсутності рішень суду щодо посадовців часів президенства Віктора Януковича, на яких наклали санкцї 2014 року, обмеження скасовуватимуть

Про це на брифінгу повідомив очільник МЗС Дмитро Кулеба.

"Час спливає, і дійсно щодо тих фігурантів санкційного списку (до нього входять соратники Януковича - ред.), стосовно яких немає судових рішень, вони поступово з нього випадають", - пояснив він.

За словами міністра, це питання він також обговорив із генпрокуроркою Іриною Венедіктовою.

"Пройшлися по всіх справах, по всіх списках. Побачили, де є більше перспектив, де є менше. Тепер, що називається, коліщата державного механізму в цьому питанні крутитимуться швидше", - пообіцяв Кулеба.

Також він наголосив, що кожна справа є досить великою, а отже, її розгляд вимагає чимало часу в суддів і правоохоронців.

"В умовах функціювання нашої судової системи, яка потребує реформування, це не одноденна така вправа, але рух вперед на цьому напрямі відбувається. І ми будемо працювати разом з правоохоронцями для того, щоб зберігати санкції для цих осіб. Ключове - це судові рішення. Якщо не буде судових рішень, то з рештою санкції будуть зніматися", - зазначив Дмитро Кулеба.

Зараз під санкіції ЄС підпадають сім посадовців часів президенства Віктора Януковича: експрезидент Віктор Янукович, його син Олександр Янукович, колишній генеральний прокурор Віктор Пшонка, його син, ексдепутат-"регіонал" Артем Пшонка, колишній керівник МВС Віталій Захарченко, ексзаступник міністра внутрішніх справ Віктор Ратушняк і бізнесмен-олігарх Сергій Курченко.
 

  • 24 листопада повідомляли, що посли ЄС погодили зняття санкцій з Олександра Клименка - міністра доходів і зборів України часів Віктора Януковича. 

Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

Новини
санкції
Віктор Янукович
Дмитро Кулеба
посадовці
Читайте також:
Марина Бех-Романчук
22 листопада, 2021 понедiлок
Зіркова спортсменка Бех-Романчук підірвала мережу новим сексуальним фото
24 листопада, 2021 середа
Рейтинг "ЄС" і Порошенка зростає, влада втрачає підтримку,  – результати опитування Центру Разумкова
Фотожаба Зеленський і Єрмак
25 листопада, 2021 четвер
"Єрмак — це прям ходяча катастрофа". Соцмережі про розслідування святкування 50-річчя Єрмака у Карпатах
Київ
+3
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 26.9
    Купівля 26.9
    Продаж 27.17
  • EUR
    Купівля 30.07
    Продаж 30.49
LIVE
  • Актуальне
  • Важливе
2021, четвер
25 листопада
15:45
вибори у Австрії
Близько 11% українців зіштовхувались зі спробами підкупу на виборах, 64,5% не готові "продати" свій голос за жодних обставин, - опитування
15:29
У Ла-Манші потонули 27 мігрантів: Франція та Велика Британія обмінялися звинуваченнями
15:06
Посол України в Німеччині Андрій Мельник
Посол України в ФРН: закликаємо Німеччину відмовитися від газу РФ у випадку нової агресії проти України
15:01
Міхеїл Саакашвілі
МОЗ Грузії: Здоров'я Саакашвілі покращилося, він не потребує лікування за кордоном
14:51
Ексклюзив
У Кракові триває унікальна українсько-польська виставка "Україна. Спільні погляди на взаємини"
14:42
Наталка Діденко
Україну накриє штормовий вітер та нічні морози, - синоптик Наталка Діденко
14:33
Ferrexpo очолила рейтинг компаній, дружніх до родин серед підприємств гірничо-металургійної галузі
14:20
Одеські прикордонники заблокували канал торгівлі людьми
По $2 тис. за людину: одеські прикордонники заблокували міжнародний канал торгівлі людьми
14:11
підроблені сертифікати
На Вінниччині лікарі й турагенти продавали фейкові COVID-сертифікати по €250
13:58
Дмитро Кулеба
Україна буде обговорювати постачання зброї з новим урядом Німеччини, - Кулеба
13:55
діти
На Луганщині п’ятеро вихованців школи-інтернату потрапили до лікарні з отруєнням
13:21
Головою Інтерполу вибрали генерала з ОАЕ, якого звинувачували у тортурах
13:12
ботоферма
На Херсонщині викрили ботоферму спецслужб РФ: 20 тис. акаунтів здійснювали інформатаки проти України
13:07
"Марш жінок" у Києві, 8 березня 2021 року
Британія закликала Україну ратифікувати Стамбульську конвенцію
13:02
Шефір Волошин
В івано-франківського депутата провели обшуки у справі про замах на Сергія Шефіра
13:02
Оновлено
МВФ
В Україні розпочало роботу Бюро економічної безпеки
12:50
Володимир Зеленський
В Україні з'явиться нова державна авіакомпанія: Зеленський розкрив назву
12:42
У Росії на шахті в Кузбасі стався вибух: щонайменше 11 загиблих і десятки постраждалих
12:13
Дмитро Кулеба
Напад на Україну буде занадто дорого коштувати Росії, - Кулеба
12:00
Ексклюзив
Володимир Зеленський
Віталій Портников: Корпоратив - це ж святе
11:59
СБУ провела антитерористичні навчання в ООС: звільнювали "заручників" та нейтралізували "терористів"
11:52
Група з 200 мігрантів штурмувала кордон Польщі поблизу Черемчі
11:39
Софія Федина
"Є ймовірність, що Зеленський оголосить або про надзвичайний стан, або якісь дострокові вибори", − Софія Федина
11:39
PR
Експерти credit7.ua розповіли причини зростання попиту послуги МФО
11:31
Космічна рентгенівська обсерваторія "Чандра"
Телескоп NASA показав дві галактики у сузір'ї Мікроскопа
11:29
У напрямку Чорного моря рухається ракетний есмінець ВМС США
11:27
У Кремлі попередили про нову "червону" лінію в разі вступу України в НАТО
11:04
Валентин Наливайченко
"Це вершина цинізму і лицемірства": Наливайченко заявив, що готує звернення до НАБУ з вимогою розслідувати святкування ювілею Єрмака
10:56
Ексклюзив
Чорна п'ятниця
Чорна п’ятниця-2021: Чого очікують споживачі та продавці
10:50
Міжнародна група закликала Іран повністю сплатити репарації за збиття літака МАУ
10:43
Андрій Добрянський
"Ніколи в США так багато не говорили про Україну, як зараз", − Андрій Добрянський
10:41
У Сомалі стався вибух: п'ятеро людей загинуло
10:36
Тарас Кремінь
"Слуги народу" зареєстрували проєкт, яким розпочали атаку на мовний закон та уповноваженого із захисту держмови, - активісти
10:01
коронавірус
У Києві та трьох областях "червоної" зони лише один COVID-показник не в нормі
09:55
Ігор Романенко
"Росія почне вторгнення в Україну з повітря", − генерал-лейтенант Ігор Романенко
09:40
коронавірус
Науковці Великої Британії виявили новий COVID-штам: має 32 мутації
09:22
гроші, зарплата, заборгованість
Курс валют: долар продовжує зростати
09:13
Загроза вторгнення РФ на українські території: у Держдепі США заявили про підготовку до "непередбачених обставин"
08:57
ОБСЄ
За добу спостерігачі ОБСЄ зафіксували понад 700 порушень "тиші" на Сході України
08:38
погода, хмарність, туман, осінь
В Україні будуть тумани, ожеледиця та +9°C: прогноз на 25 дистопада
Більше новин
Facebook Twitter
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою adv@espreso.tv. Курси валют надані kurs.com.ua

  • © 2021 ESPRESO.TV