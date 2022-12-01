Кулеба закликав країн-учасниць ОБСЄ визнати Голодомор геноцидом українців

Про це повідомляє Укрінформ.

Кулеба зазначив, що невизнання Голодомору 1932 - 1933 років лише показує багаторічну безкарність Росії. Це заохочує її до подальшого знищення української нації.

"Світ не повинен закривати очі на всі ці злочини. 90 років тому це коштувало життя мільйонам українців, які страждали від голоду внаслідок штучного Голодомору, здійсненого московським комуністичним режимом", - наголосив Кулеба.

30 листопада стало відомо, що Німеччина визнала Голодомор геноцидом українців.