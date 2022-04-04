Кулеба запросив міністрів закордонних справ країн Великої сімки відвідати Бучу

Про це міністр закордонних справ України заявив під час пресконференції з державним секретарем у закордонних справах і справах співдружності націй та розвитку Великої Британії Елізабет Трасс у Варшаві.

"Я знаю, що у деяких країн, які належать до Групи семи, усе ще є сумніви щодо доцільності застосування тих чи інших санкцій. І тому я запрошую цих колег... відвідати до міністерської своєї зустрічі в четвер Бучу і розвіяти будь-які сумніви", - заявив Кулеба. - У кожній країні не залежить рішення лише від міністрів закордонних справ, тому я пропоную цим колегам взяти також будь-кого з їхніх урядів, з тих, хто сумнівається, і також відвідати Бучу", - наголосив Кулеба.



Дмитро Кулеба заявив, що країни Заходу надалі живлять воєнну машину РФ платою за пальне, торгівлею, фінансовими операціями, які здійснюються через ті російські банки, що досі не відключені від SWIFT.

"Напівзаходів більше вже недостатньо. Я вимагаю від моїх партнерів від імені жертв Бучі й народу України ухвалити найбільш суворі санкції проти Росії на цьому тижні", - наголосив Кулеба.



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