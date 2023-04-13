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Кулеба заявив, що Чорне море має стати морем НАТО. У Кремлі відреагували

13 квітня, 2023 четвер
14:21
Світ

Голова МЗС Дмитро Кулеба заявив, що Чорне море має стати морем НАТО. Також він закликав дати Україні чітке розуміння, коли вона зможе стати членом Альянсу

Про це повідомила пресслужба МЗС України.

"Саміт НАТО у Вільнюсі є нагодою виправити помилки минулого та здійснити рішучі кроки на шляху до членства України в Альянсі. Потрібно показати, що двері не лише відчинені, але є також чітке розуміння, коли і як Україна ввійде в них", – сказав Кулеба під час виступу на відкритті Чорноморської безпекової конференції міжнародної Кримської платформи, яка відбувається у Бухаресті.

За його словами, стратегія задобрювання агресора у випадку з Росією не діє.

"Коли у 2008 році страх і обережність залишили двері НАТО зачиненими для України та Грузії, Росія невдовзі напала на обидві наші країни. Росія поступово перетворювалася на маніяка, але деякі лідери вирішили, що найкращою стратегією буде задовольняти його забаганки. Зокрема залишаючи його потенційних жертв беззахисними. Але страх не може бути стратегією", - підкреслив міністр.

Він наголосив, що Чорне море має стати тим, чим стало Балтійське – морем НАТО. 

"Ми складаємо єдину спільноту, об’єднану спільними цінностями та спільним морем. Ми всі прагнемо, щоб Чорноморський регіон був простором миру та процвітання, а не зоною бойових дій. Чорне море має ключове значення для миру та майбутнього Європи", - сказав Кулеба.

Речник президента РФ Дмитро Пєсков відреагував на заяву Кулеби про "море НАТО" і сказав, що "цьому не бувати ніколи".

  • Президента України Володимира Зеленського запросили відвідати саміт НАТО, який відбудеться у липні у Вільнюсі.
Новини
Україна
МЗС України
НАТО
Дмитро Кулеба
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