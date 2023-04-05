Столтенберг офіційно запросив Зеленського на саміт НАТО у Вільнюсі
Президента України Володимира Зеленського запросили відвідати липневий саміт НАТО, який відбудеться у липні у столиці Литви – Вільнюсі
Про це заявив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберга, пише CNN.
У вівторок, 4 квітня, у Брюсселі за підсумками засідання Комісії Україна - НАТО Столтенберг розповів, що для стабільності Альянсу необхідна сильна та незалежна Україна.
"Ми з нетерпінням чекаємо зустрічі з президентом Зеленським на нашому саміті у Вільнюсі в липні", - сказав Столтенберг.
Крім цього він зауважив, що Україна доєднається до Північноатлантичного альянсу після перемоги в війні, що розпочала Росія.
- Нагадаємо, Столтенберг зазначав, що без перемоги України над Росією питання членства в НАТО не матиме значення.
- Крім того, сьогодні розпочалася зустріч комісії НАТО-Україна, під час якої союзники разом з українською стороною обговорили подальшу підтримку Києва. Українську делегацію очолює очільник МЗС Дмитро Кулеба.
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