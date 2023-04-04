Вступ України до НАТО й нарощення виробництва боєприпасів для успішного контрнаступу: Кулеба зустрівся зі Столтенбергом у Брюсселі
Очільник МЗС України Дмитро Кулеба зустрівся з генсеком НАТО Єнсом Столтенбергом для обговорення нарощення виробництва боєприпасів для успішного контрнаступу, а також вступу нашої країни до Альянсу
Про це він написав у twitter.
"Під час нашої зустрічі ми з Генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом обговорили кроки щодо нарощування виробництва боєприпасів, щоб Україна мала все необхідне для успішних контрнаступальних операцій. Я також окреслив бачення України щодо набуття статусу повноправного члена НАТО", - йдеться у повідомлення.
"Інтерфакс-Україна" також цитує звернення Кулеби, де він зазначив, що обговорить прискорення надання Україні вже обіцяної раніше зброї та боєприпасів.
"Я прийшов сюди, в НАТО, щоб прискорити постачання того, що вже було обіцяно Україні, а це артилерійські боєприпаси, броньовані машини піхоти, усе, що Україні потрібно, щоб успішно відбивати російську агресію", - сказав він.
Голова МЗС також подякував Столтенбергу за проведення Комісії Україна-НАТО, зазначивши, що це важливий політичний і практичний формат.
Кулеба наголосив, що вступ Фінляндії до НАТО - це знак, що настав час переглянути підходи до безпеки.
"Немає кращого рішення, щоб гарантувати євроатлантичну безпеку загалом, ніж членство, зрештою, членство України в НАТО", - вважає міністр.
Своєю чергою Столтенберг високо оцінив продовження протистояння України російській агресії та відзначив, що на сьогоднішньому засіданні Комісії Україна-НАТО буде розглянуто питання "як підтримувати та надалі посилювати підтримку України, як військову, так і економічну та фінансову".
Він додав, що члени Альянсу також обговорять "посилення політичної підтримки України в довгостроковій перспективі та шляхи допомоги на шляху до євроатлантичної інтеграції".
- Раніше міністр закордонних справ Дмитро Кулеба під час візиту до Брюсселя обговорив із головою дипломатії ЄС Жозепом Боррелем постачання боєприпасів до України.
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