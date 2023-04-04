Про це він написав у twitter.

"Під час нашої зустрічі ми з Генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом обговорили кроки щодо нарощування виробництва боєприпасів, щоб Україна мала все необхідне для успішних контрнаступальних операцій. Я також окреслив бачення України щодо набуття статусу повноправного члена НАТО", - йдеться у повідомлення.

"Інтерфакс-Україна" також цитує звернення Кулеби, де він зазначив, що обговорить прискорення надання Україні вже обіцяної раніше зброї та боєприпасів.

"Я прийшов сюди, в НАТО, щоб прискорити постачання того, що вже було обіцяно Україні, а це артилерійські боєприпаси, броньовані машини піхоти, усе, що Україні потрібно, щоб успішно відбивати російську агресію", - сказав він.

Голова МЗС також подякував Столтенбергу за проведення Комісії Україна-НАТО, зазначивши, що це важливий політичний і практичний формат.

Кулеба наголосив, що вступ Фінляндії до НАТО - це знак, що настав час переглянути підходи до безпеки.

"Немає кращого рішення, щоб гарантувати євроатлантичну безпеку загалом, ніж членство, зрештою, членство України в НАТО", - вважає міністр.

Своєю чергою Столтенберг високо оцінив продовження протистояння України російській агресії та відзначив, що на сьогоднішньому засіданні Комісії Україна-НАТО буде розглянуто питання "як підтримувати та надалі посилювати підтримку України, як військову, так і економічну та фінансову".

Він додав, що члени Альянсу також обговорять "посилення політичної підтримки України в довгостроковій перспективі та шляхи допомоги на шляху до євроатлантичної інтеграції".