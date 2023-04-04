Кулеба обговорив із Боррелем постачання боєприпасів до України

Про це він повідомив у Twitter.

"Свій візит до Брюсселя я розпочав із зустрічі з Жозером Боррелем. Ми зосередилися на кроках щодо прискорення ініціативи ЄС щодо закупівлі боєприпасів для України, а також на шляхах розширення підтримки в рамках Європейського фонду миру", - написав Кулеба.

"Крім того, ми обговорили майбутні контакти між ЄС і Китаєм", - додав він.

Своєю чергою Боррель написав, що ЄС продовжить підтримувати Україну стільки, скільки буде потрібно, доки Росія не припинить свою агресію.