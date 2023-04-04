Кулеба обговорив із Боррелем постачання боєприпасів до України
Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба під час візиту до Брюсселя обговорив із головою дипломатії ЄС Жозепом Боррелем постачання боєприпасів до України
Про це він повідомив у Twitter.
"Свій візит до Брюсселя я розпочав із зустрічі з Жозером Боррелем. Ми зосередилися на кроках щодо прискорення ініціативи ЄС щодо закупівлі боєприпасів для України, а також на шляхах розширення підтримки в рамках Європейського фонду миру", - написав Кулеба.
"Крім того, ми обговорили майбутні контакти між ЄС і Китаєм", - додав він.
Своєю чергою Боррель написав, що ЄС продовжить підтримувати Україну стільки, скільки буде потрібно, доки Росія не припинить свою агресію.
- Раніше повідомлялося, що 3-4 квітня Кулеба візьме участь у засіданні Комісії Україна – НАТО. Це перше зібрання на рівні голів МЗС за участі України з 2017 року.
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