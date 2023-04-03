Про це повідомила пресслужба Міністерства закордонних справ.

Захід відбудеться 3-4 квітня у Брюсселі.

"Глава української дипломатії проведе важливі переговори в контексті підготовки до Вільнюського саміту НАТО в липні", - йдеться у повідомленні МЗС.

Кулеба порушить питання посилення обороноздатності України, зокрема постачання зброї та боєприпасів, посилення санкційного тиску на Росію та створення спецтрибуналу для розслідування її злочинів.

У межах візиту Кулеба проведе двосторонні перемовини з генсеком НАТО Єнсом Столтенбергом, високим представником ЄС з питань закордонних справ та політики безпеки Жозефом Боррелем, комісаркою ЄС з питань інновацій, досліджень, культури, освіти та молоді Марією Габріель, а також міністрами закордонних справ країн-партнерів.