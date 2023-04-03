Кулеба візьме участь у засіданні Комісії Україна – НАТО. Це перше зібрання на рівні голів МЗС за участі України з 2017 року
Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба візьме участь у засіданні Комісії Україна – НАТО. Це перше зібрання на рівні голів МЗС за участі України з 2017 року
Про це повідомила пресслужба Міністерства закордонних справ.
Захід відбудеться 3-4 квітня у Брюсселі.
"Глава української дипломатії проведе важливі переговори в контексті підготовки до Вільнюського саміту НАТО в липні", - йдеться у повідомленні МЗС.
Кулеба порушить питання посилення обороноздатності України, зокрема постачання зброї та боєприпасів, посилення санкційного тиску на Росію та створення спецтрибуналу для розслідування її злочинів.
У межах візиту Кулеба проведе двосторонні перемовини з генсеком НАТО Єнсом Столтенбергом, високим представником ЄС з питань закордонних справ та політики безпеки Жозефом Боррелем, комісаркою ЄС з питань інновацій, досліджень, культури, освіти та молоді Марією Габріель, а також міністрами закордонних справ країн-партнерів.
- Раніше Кулеба заявив, що майбутнє євроатлантичної безпеки на десятиріччя визначає вступ України в ЄС і НАТО.
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