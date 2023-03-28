Про це інформують на сайті уряду.

"Адріатична Хартія сприяла вступу до НАТО балканських держав. Україна нині на шляху до членства в Альянсі, тому ми розуміємо, наскільки це важливо", - сказав Кулеба під час міністерського заходу Адріатичної Хартії на запрошення македонського колеги Буяра Османі.

Міністр закордонних справ наголосив, що Україна сьогодні є гарантом безпеки для всієї євроатлантичної спільноти. За підтримки партнерів Збройні Сили стримують ворога.

"Реальність полягає в тому, що вступ України до НАТО - в інтересах як нашої держави, так і самого Альянсу. Українська сила, стійкість та хоробрість стануть вагомим внеском до колективної безпеки, так само як велике, загартоване в бою та взаємосумісне з арміями союзників українське військо", - каже посадовець.

Кулеба сподівається на прагнення Альянсу бачити Україну у своєму складі.

"Вступ України в ЄС і НАТО завершить переформатування глобальної безпекової архітектури та гарантуватиме безпеку європейського континенту на десятиріччя вперед", - додав міністр.