Вступ України до НАТО та ЄС гарантує безпеку європейського континенту на десятиріччя, - Кулеба
Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що майбутнє євроатлантичної безпеки на десятиріччя визначає вступ України в ЄС і НАТО
Про це інформують на сайті уряду.
"Адріатична Хартія сприяла вступу до НАТО балканських держав. Україна нині на шляху до членства в Альянсі, тому ми розуміємо, наскільки це важливо", - сказав Кулеба під час міністерського заходу Адріатичної Хартії на запрошення македонського колеги Буяра Османі.
Міністр закордонних справ наголосив, що Україна сьогодні є гарантом безпеки для всієї євроатлантичної спільноти. За підтримки партнерів Збройні Сили стримують ворога.
"Реальність полягає в тому, що вступ України до НАТО - в інтересах як нашої держави, так і самого Альянсу. Українська сила, стійкість та хоробрість стануть вагомим внеском до колективної безпеки, так само як велике, загартоване в бою та взаємосумісне з арміями союзників українське військо", - каже посадовець.
Кулеба сподівається на прагнення Альянсу бачити Україну у своєму складі.
"Вступ України в ЄС і НАТО завершить переформатування глобальної безпекової архітектури та гарантуватиме безпеку європейського континенту на десятиріччя вперед", - додав міністр.
- Угорщина заявила, що не підтримає жодного суттєвого руху України у бік Євросоюзу та НАТО, доки не будуть відновлені права закарпатських угорців.
- 21 березня спікер Верховної Ради Руслан Стефанчук провів зустріч із головою МЗС Естонії Урмасом Рейнсалу, під час якої зокрема порушив питання про вступ України до НАТО.
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