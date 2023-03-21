Стефанчук зустрівся з головою МЗС Естонії Рейнсалу: серед тем переговорів був вступ України до НАТО
Спікер Верховної Ради Руслан Стефанчук провів зустріч із головою МЗС Естонії Урмасом Рейнсалу, під час якої зокрема порушив питання про вступ України до НАТО
Про це голова ВР повідомив у Facebook.
Стефанчук подякував Естонії за вклад в узгодження плану ЄС щодо спільної закупівлі 1 млн снарядів для України.
"Обговорили також низку пріоритетних питань, передусім відповідальність Росії. Зокрема, створення механізму відшкодування шкоди, завданої РФ, створення реєстру збитків і створення спецтрибуналу щодо злочину російської агресії", - написав спікер Ради.
Також він під час розмови з Рейнсалу наголосив на важливості продовження санкційного тиску на країну-агресорку, зокрема впровадження 11-го пакету обмежень.
"Висловив сподівання, що найближчим часом буде підписана декларація президента України Володимира Зеленського та прем’єр-міністра Естонії Каї Каллас щодо євроатлантичної інтеграції України. Це допоможе союзникам розпочати дискусію щодо розгляду заявки України на членство в НАТО", - додав Стефанчук.
- 16 березня Естонія оголосила про черговий пакет військової допомоги Україні, де буде снайперська зброя та спорядження для спецпідрозділів.
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