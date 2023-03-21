Про це голова ВР повідомив у Facebook.

Стефанчук подякував Естонії за вклад в узгодження плану ЄС щодо спільної закупівлі 1 млн снарядів для України.

"Обговорили також низку пріоритетних питань, передусім відповідальність Росії. Зокрема, створення механізму відшкодування шкоди, завданої РФ, створення реєстру збитків і створення спецтрибуналу щодо злочину російської агресії", - написав спікер Ради.

Також він під час розмови з Рейнсалу наголосив на важливості продовження санкційного тиску на країну-агресорку, зокрема впровадження 11-го пакету обмежень.

"Висловив сподівання, що найближчим часом буде підписана декларація президента України Володимира Зеленського та прем’єр-міністра Естонії Каї Каллас щодо євроатлантичної інтеграції України. Це допоможе союзникам розпочати дискусію щодо розгляду заявки України на членство в НАТО", - додав Стефанчук.