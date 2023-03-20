Про це у твіттері написав Дмитро Кулеба.

"Я вітаю цей стратегічний крок, який наближає нашу перемогу. Він надсилає потужний сигнал європейської єдності та відданості захисту спільних ідеалів" - пише Кулеба.

Очільник українського МЗС наголосив, що в понеділок 20 березня 17 країн Європейського Союзу та Норвегія підписали угоду про спільну закупівлю боєприпасів для України та своїх національних запасів.

Поки достеменно не відомо, які саме країни ЄС братимуть участь у спільних закупівлях.

Йдеться про виділення одного мільярда євро з Європейського фонду миру на компенсацію військової допомоги держав-членів і виділення додаткового мільярда для спільної закупівлі боєприпасів.

Нагадаємо, що Угорщина відмовилася брати участь в проєкті ЄС із придбання 1 млн боєприпасів для України. Очільник МЗС Петер Сіярто висловився, що нібито на країни, які "виступають за мир" чинять тиск, проте Угорщина й надалі виступатиме проти військової допомоги Україні.