Естонія відправить Україні пакет військової допомоги зі снайперською зброєю та спорядженням для спецпідрозділів
Естонія оголосила про черговий пакет військової допомоги Україні, туди увійде снайперська зброя та спорядження для спецпідрозділів
Про це повідомляє видання ERR.
У четвер, 16 березня, посадовці Естонії повідомили про надання нового пакету допомоги Україні. Він включає напівавтоматичні гвинтівки, снайперські гвинтівки, оптичні приціли, біноклі, боєприпаси, індивідуальне та спеціальне спорядження, патрульні катери та тепловізори. Також передадуть медичне обладнання.
Зазначається, що загальна вартість військової допомоги становить 494 тис. євро.
"Учора (15 березня) разом із нашими союзниками ми обговорювали поточний стан допомоги Україні у форматі "Рамштайн", і зрозуміло, що додаткового часу на підтримку України взяти нізвідки. Наша велика ініціатива спрямована на спільну закупівлю Європейським Союзом одного мільйона артилерійських снарядів", - сказав міністр оборони Ханно Певкур,
- Нагадаємо, у неділю, 26 лютого, міністр оборони Естонії Ханно Певкур зустрівся в Києві з міністром оборони України Олексієм Резніковим та оголосив про черговий пакет військової допомоги. Зокрема туди увійшли тепловізори, дрони та автомати.
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