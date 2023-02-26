Тепловізори, дрони, автомати: Естонія передала Україні новий пакет допомоги

Про це Резніков написав у facebook.

Він зазначив, що це не перший візит міністра до Києва.

У виданні ERR розповіли, що у новий пакет допомоги увійшли автомати, пістолети, безпілотні літальні апарати, тепловізори, генератори та зарядні пристрої, а також одяг.

"Переоцінити допомогу Естонії важко. Тільки уявіть - загальна сума допомоги Україні від Естонії уже перевищила 1% ВВП! Постійна підтримка в рамках "Рамштайну", гаубиці 155 мм, ініціатива "1 мільйон снарядів 155 мм для України", польові шпиталі й лікування наших воїнів — це лише невеликий перелік того, що для нас робить дружня Естонія", - прокоментував Резніков.