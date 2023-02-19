"Росія думає про права росіян у будь-якій країні, окрім як у своїй", - прем'єрка Естонії
Прем'єр-міністерка Естонії Кайя Каллас заявила, що уряд РФ цікавлять права росіян тільки в інших державах, а не у власній
Про це вона сказала у неділю під час виступу на Мюнхенській безпековій конференції, повідомляє власний кореспондент Укрінформу.
“Росія думає про права росіян у будь-якій країні, окрім як у Росії”,- сказала Каллас.
Вона також заявила, що наявність ядерної зброї в країнах не означає, що вони можуть залишатися безкарними, бо тоді такі держави робитимуть, що захочуть.
“Проходили дискусії і я почула, що багато країн, окрім України, бояться ядерної ескалації і кажуть, що не можна притягнути до відповідальності ні Путіна, ні Лаврова, бо інакше стане реальною ядерна загроза, але не може так бути, що ті країни, які мають ядерну зброю, знаходяться поза законом, бо тоді будуть країни, які фактично робитимуть, що хочуть. Ми говоримо не лише про воєнні злочини, а й про злочини керівництва”, - зазначила вона.
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