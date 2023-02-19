ПВК Вагнера підтримувала євроскептиків з Естонії, - Politico

Про це повідомило видання Politico.

У матеріалі Politico цитуються внутрішні документи про діяльність ПВК "Вагнера" й Пригожина, згідно з одним із яких пов’язані з російським олігархом структури планували підтримати EKRE напередодні виборів до Європарламенту 2019 року.

Для цього планувалось просувати антизахідні наративи на кшталт "проблеми в Естонії через ЄС", а також дискредитувати тодішню президентку Керсті Кальюлайд і екслідерку Ліберальної партії реформ Каю Каллас, яка нині є прем'єр-міністеркою.

У Politico зазначають, що не можуть підтвердити реалізацію цієї операції, оскільки вказані в документах назви груп у Facebook так і не були створені. Водночас фахівці виявили інші групи, покликані розхитувати ситуацію в Естонії, а також поширення у Twitter хештегу #ESTexitEU.

Опитані виданням експерти кажуть: хоча виміряти вплив цієї операції важко, та її зусилля були незначними і швидко зведені нанівець. Politico додає, що EKRE відмовилася від коментарів.

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Натомість політсила опублікувала окрему заяву, де назвала статтю фейком і прикладом "інфооперації з метою вплинути на результати виборів" і заявила, що ніколи не просила і не отримувала грошей від бізнесменів, а також ніколи не спілкувалася з потенційними зарубіжними спонсорами.

"Жодного разу у 2019 році, коли EKRE була в уряді, Поліція безпеки або зовнішня розвідка не попереджали нас про те, що якась сумнівна особа хоче зв'язатися з партією або намагається наблизитися до неї", ідеться в заяві партії.

"Ми вважаємо сумним, що естонські видання, передаючи неперевірену інформацію, самі беруть участь в інфооперації, ниточки якої з великою часткою ймовірності тягнуться до Кремля. Кремль багато років був зацікавлений у дискредитації саме національних сил. І поширення цього фейку також корисне Кремлю, оскільки це підриває можливості національних сил потрапити до Рійгікогу", – заявили в EKRE.