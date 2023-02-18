Про це повідомляє Інститут вивчення війни (ISW).

Міноборони Росії підтвердило, що призначило командувачем Центрального військового округу (ЦВО) генерал-лейтенанта Андрія Мордвічева і що раніше призначило командувачем Південного військового округу (ПВО) генерал-полковника Сергія Кузовлєва, Західним військовим округом (ЗВО) генерал-лейтенанта Євгена Никифорова та генерал-лейтенанта Рустама Мурадова командувачем Східного військового округу (СВО).

На думку аналітиків, формалізація командувачів військових округів, ймовірно, є частиною зусиль, спрямованих на дистанціювання російських збройних сил від минулих невдач і підготовку їх до нового великомасштабного наступу в Україні.

Крім того, перестановка також супроводжує ймовірну спробу Міноборони чіткіше розмежувати зони відповідальності кожного військового округу в Україні.

"Призначення цих командирів не означає відновлення довоєнного керівного блоку МО або розширення ультранаціоналістично налаштованих силовиків, попри повідомлення про зв'язки Никифорова з Євгеном Пригожиним та зв'язок Мордвічева з головою Чеченської Республіки Рамзаном Кадировим", - йдеться у звіті.

На думку експертів, Кремль призначив на ці посади нейтральних постатей у боротьбі між засновником ПВК Вагнера Євгеном Пригожиним та Міноборони, щоб заспокоїти обидві сторони. Також, ймовірно, створив потенційних "цапів-відбувайлів" за будь-які майбутні невдачі в Україні, щоб захистити нещодавно призначеного командувача Валерія Герасимова від потенційної критики.

Водночас аналітики вважають, що Пригожин проводить інформаційний контрнаступ проти традиційного російського військового істеблішменту.

"Пригожин, ймовірно, розгорнув посилену інформаційну кампанію проти Міноборони РФ у відповідь на можливу роль Шойгу у перешкоджанні продовженню кампанії з вербування ув'язнених, а також на загальне зниження впливу Пригожина", - зазначають аналітики.

Падіння популярності Пригожина та закінчення кампанії з вербування ув'язнених групою Вагнера, ймовірно, обмежують оперативні можливості ПВК в Україні, вважають в ISW.