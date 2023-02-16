Про це повідомляє естонське російськомовне видання Rus.ERR, з посиланням на інформацію естонської поліції.

Як повідомили в поліції, посвідка на проживання іноземця може бути анульована, якщо його власник становить загрозу державній безпеці та громадському порядку.

За інформацією видання, Чаулін підтвердив, що залишив Естонію. Він заявив, що його викликали в поліцію під приводом повернення конфіскованих портретів "Безсмертного полку". У відділі поліції йому "висунули звинувачення на 30 аркушах, забрали телефон і документи, і вислали". Він стверджує, що йому не дали змоги зв’язатися з адвокатом. Зараз Чаулін перебуває в Санкт-Петербурзі і вирішує, чи оскаржуватиме рішення поліції.

У коментарі Postimees він розповів, що не згоден з тим, що несе загрозу громадському порядку або державній безпеці і має намір оскаржити рішення щодо його депортації. Також він заявив, що у Росії нікому не потрібен.

Як повідомляє "Радіо Свобода", Сергій Чаулін проживав у Таллінні, він не має жодного громадянства. Він неодноразово виступав на підтримку анексії Росією Криму, а потім окупації Луганської та Донецької областей. Чаулін був головою правління руху "Нічна варта", який у квітні 2007 року виступав проти перенесення пам’ятника "Радянському воїну-визволителю" в Таллінні з центру міста на військовий цвинтар, а потім щороку організовував пам’ятні заходи в дату перенесення та пов’язаних з ним протестів.

У 2016 році Чаулін разом з іншими організаторами таллінської ходи "Безсмертний полк" був притягнутий до суду за звинуваченням в організації неузгодженого публічного заходу. Активістів було оштрафовано, але вони змогли оскаржити штрафи.

Чаулін керував організацією "Російські співвітчизники у Європі". На думку поліції безпеки, ця організація транслювала політику Кремля, а сам Чаулін "активно поширював ворожу російську пропаганду" та "роками розпалював національну та політичну ненависть під прапором антифашистського руху".

Це не перший випадок припинення діяльності прокремлівських активістів в Естонії. У травні 2022 року був позбавлений дозволу на проживання і висланий із країни російський громадянин Олексій Єсаков, який співпрацював із Чауліним у його проєктах. Єсаков звинувачував владу Естонії у "геноциді росіян". На думку поліції, він розпалював міжнаціональну ворожнечу, поширював кремлівську пропаганду і співпрацював з російськими пропагандистськими каналами.

Ще одного союзника Чауліна Сергія Середенка у вересні 2022 року було засуджено до п’яти з половиною років позбавлення волі за звинуваченням в антидержавній діяльності. Чаулін, висловлюючись про вирок Середенка, звинуватив естонську державу в репресіях.