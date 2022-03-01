Кулеба звернувся до очільника МЗС Китаю із проханням переконати Росію припинити війну, міністр пообіцяв докласти всіх зусиль

Про це повідомляє МЗС України у Facebook.



Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба провів телефонну розмову з міністром закордонних справ Китайської Народної Республіки Ван Ї. Він поінформував свого китайського колегу про розвиток збройної агресії РФ проти України, обстріли цивільної інфраструктури та вбивства мирного населення.



Дмитро Кулеба звернувся з проханням до Ван Ї використати рівень відносин між Пекіном та Москвою, аби змусити Росію припинити збройну агресію проти українського народу.



"Китайський міністр підтвердив непохитну підримку суверенітету та територіальної цілісності України з боку КНР, відзначив стратегічний характер двосторонніх відносин", - йдеться в дописі.



Очільник МЗС Китаю запевнив Дмитра Кулебу в готовності Китаю докладати всі зусилля задля припинення війни на українській землі дипломатичним шляхом, зокрема як постійний член Ради Безпеки ООН.



Очільники МЗС обговорили питання безпеки китайської громади в Україні. У цьому контексті Дмитро Кулеба наголосив, що найкращою гарантією безпеки китайських громадян, а також інших іноземних громадян, в Україні є тиск їхніх урядів на Росію, аби вона припинила збройну агресію проти нашої держави, насамперед варварські обстріли мирних українських міст.



Нагадаємо, 28 лютого Міністерство закордонних справ Китаю закликало поважати та підтримувати суверенітет і територіальну цілісність усіх країн.