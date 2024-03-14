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Головна кулінарія Як прикрасити торт: ефектні та прості ідеї декору

Як прикрасити торт: ефектні та прості ідеї декору

14 березня, 2024 четвер
14:17
кулінарія Як прикрасити торт?

Якщо ви не знаєте, як прикрасити торт в домашніх умовах так, щоб декор вразив всіх гостей, тоді ми поділимося цікавими та легкими ідеями оформлення

Приготувати рідним та друзям торт власноруч – це завжди захоплююче, але часто його оформлення може бути справжнім викликом. Однак, не варто засмучуватись, навіть у домашніх умовах можна зробити звичайний торт справжнім шедевром. Від використання звичайного шоколаду та крему до більш креативних прийомів.

У кондитерському світі існує безліч способів, які допоможуть вам задекорувати торт так, щоб вразити всіх. Давайте розглянемо кілька простих, але ефективних порад, як допоможуть зробити ваш десерт більш привабливим та водночас підкреслить смак.

Як прикрасити торт в домашніх умовах?

Прикрасити торт в домашніх умовах можна багатьма способами, від простих до більш складних варіантів. Головне, не бійтеся експериментувати з різноманітними ідеями, матеріалами та пам'ятайте, що декорування - це творчий процес, який має приносити задоволення!

У будь-якому разі, перш ніж викладати декор на готовий торт, важливо визначитися з основною ідеєю. Оберіть дизайн в Інтернеті або придумайте його самостійно.

Фото: lacademie.com

Як прикрасити торт фруктами?

Ягоди та фрукти - чудовий вибір для декору. Вони не тільки додають свіжості та смаку, а й наповнюють торт яскравими елементами. Кондитери не радять розрізати фрукти та ягоди або використовувати заморожені, оскільки в такому вигляді вони можу "потекти" або матимуть непрезентабельний вигляд. Краще використовувати цілі ягідки, наприклад, полуниця, малина, ожина, лохина або невеликого розміру фрукти. Спочатку обережно їх промийте, а потім добре просушіть.

Розкладіть фрукти по площині, створюючи цікаві мозаїчні та геометричні візерунки або викладіть ягідки по краю торта. До них можна додати листочки м'яти, квіти або обережно нанести кандурин. Крім того, до свіжих ягід можна додавати також сублімовані, вони дуже ефектно виглядають та доповнюють торт. Сформуйте цікаву та логічну композицію, ідей та методів дуже багато.

Фото: Колаж Еспресо TV

Як прикрасити торт цукерками та печивом?

Торт задекорований цукерками та печивом - це чудовий спосіб зробити ваш десерт ще більш привабливим та апетитним. Ви можете використовувати різні елементи:

  • невеликі плитки шоколаду, батончики та цукерки
  • кольорове драже та горіхи в шоколаді
  • вафельні палички та стаканчики з-під морозива (їх заповнюють цукерками або фруктами)
  • мармелад, маршмелоу, зефір та безе
  • карамельки (льодяники) на паличці
  • фрукти в шоколаді
  • різнокольорову посипку
  • макаронси

Розташуйте цукерки по всій поверхні торта. Використовуйте різні форми та кольори цукерок, печива, щоб створити цікавий та яскравий образ.

Ви можете спробувати розташувати цукерки в певному порядку, утворюючи лінії, квадрати, кола або навіть слова або ініціали. Це може бути як абстрактний дизайн, так і конкретні образи або повідомлення.

Також ви можете повністю оздобити лише один бік торту. Обережно викладайте декор з одного боку десерту, фіксуючи їх за допомогою крему чи глазурі. Дуже гарно виглядають торти, в яких бортики прикрашені вафельними трубочками або плитками KitKat.

Не бійтеся експериментувати з різноманіттям цукерок та печива, а також їхніми комбінаціями. Доповнюйте торт шоколадною глазур'ю, фруктами та навіть міні пляшками алкоголю (звісно, якщо торт для дорослих).

Фото: Колаж Еспресо TV

Як прикрасити торт кремом?

За допомогою крему можна створити різноманітні візерунки та декор або покрити весь торт, використовуючи спеціальний шпатель для рівномірного розподілу. Так, ваш десерт виглядатиме надзвичайно привабливо та охайно.

Одними із найпопулярніших варіантів є крем-чіз на вершках, масляний, вершковий або шоколадний креми. Вони чудово тримають форму, з ними легко працювати, а також приготування не займе багато часу. Якщо крем білого кольору (крем-чіз або масляний), його можна розділити на декілька частин та додати різні кондитерські фарбники.  

Крем-чіз на вершках

Інгредієнти:

  • вершки 33-35% - 150 г
  • цукрова пудра – 70 г
  • вершковий сир – 300 г
  • ваніль – дрібка

Покроковий рецепт приготування:

  1. Добре охолоджені вершки збийте міксером до м'яких піків 3-4 хвилини.
  2. Додайте цукрову пудру, вершковий сир та ваніль. Збивайте міксером ще приблизно 2 хвилини, щоб об'єднати інгредієнти.
  3. Перекладіть крем у кондитерський мішок з насадкою та можна починати прикрашати торт!

Використовуйте спеціальні насадки для кондитерського мішка, щоб створити візерунки або орнаменти на поверхні торта. Якщо трошки потренуватися можна спробувати зробити кремові квіти або листочки.

Фото: Колаж Еспресо TV

Декорування рисовим папером

Це відносно новий вид декору, який виглядає надзвичайно елегантно та ніжно, який точно зробить ваш десерт оригінальним. Для його приготування вам потрібні листки рисового паперу (зазвичай є у супермаркетах у відділі товарів для суші).

Із рисового паперу роблять різні елементи, радимо почати з найпростішого – "рисові вітрила". Для цього, у сковорідці або широкій тарілці змішайте воду з кондитерським фарбником (можна цього не робити, але тоді "вітрила" будуть напівпрозорі). Обережно змочіть лист рисового паперу у цій воді та перемістіть на силіконовий килимок. Згинайте листочок у довільному порядку, щоб надати йому форму своєрідного вітрила. Для того, щоб рисовий папір мав більш об'ємну форму, можна вигинати силіконовий килимок на якому лежить папір. До нижньої частини листка можна обережно прикріпити дерев'яну шпажку.  Залиште декор до повного висихання (7-12 годин) або просушіть у духовій шафі при температурі 50-70 градусів протягом 10-15 хвилин. Далі листочки можна прикрасити кандурином.

Крім того, є ще низка цікавих дизайнів для торту із рисового паперу, надихайтеся різними ідеями та творіть.

Теги:
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