Американський режисер Річард Нельсон у травні представить виставу в Театрі на Подолі

Про це повідомили під час пресконференції в "Укрінформі".

У київському Театрі на Подолі 3, 4 та 25 травня відбудеться прем’єра вистави за п’єсою американського драматурга, письменника, сценариста, режисера і педагога Річарда Нельсона "Тускульські бесіди". Він приїхав до України на запрошення художнього керівника театру Богдана Бенюка.

"Я постійно шукав відчуття, що коли ти щось робиш, це повинно мати якийсь сенс, якийсь додатковий сенс, окрім заробляння грошей. Знайти те, що буде важливо для конкретної культури, міста, народу, який проживає певний період своєї історії. Це те, що я знайшов тут. Мені пощастило бути тут саме в цей час. Моя душа розкрилася тут значною мірою. Надзвичайні люди роблять надзвичайні речі", - поділився Нельсон.

Світова прем’єра пʼєси Нельсона "Тускульські бесіди" відбулася в громадському театрі Нью-Йорка в березні 2008 року. Постановку в Україні слід сприймати як самостійний твір, а не адаптацію оригіналу, зауважив драматург. Для вистави він сам обрав 8 українських акторів, яких хотів бачити в роботі. Наразі вони працюють над виставою вже півтора місяця.

"Пан Річард з когорти тих неймовірних людей, які надзвичайно тонко розбираються в психології. Психологічний театр - це неймовірно просто і неймовірно складно", - зазначив Бенюк.

Подій пʼєси відбуваються в 46 році до н.е. Цезар виграє битву при Мунді проти армії на чолі з сином Помпея. Брут та Касій, колишні соратники імператора, отримали помилування замість смертної кари. Заколотники збираються у місцині Тускул, що неподалік Риму, аби обговорити, яким має бути їхнє життя після поразки.

"Вони протягом літа намагаються зрозуміти, як їм подолати чи контролювати Юлія Цезаря. Вони переконують себе, йдуть на компроміси з собою, можуть навіть зрадити себе. Все тут крутиться довкола родин, їхніх бесід. Це про людей, про двозначності, з якими нам треба жити", - пояснив драматург.

Пристрасні у своїх переконаннях герої балансують між почуттям відданості своєму імператору та страхом, що його дії становлять небезпеку для нації. "Тускульські бесіди" переосмислюють напружену взаємодію між Брутом, Кассієм і Цицероном, яка призвела до вбивства Юлія Цезаря, їхнього лідера, за якого вони були ладні померти, але в якому розчарувалися.

"Я називаю Річарда Нельсона хірургом. Медики з різних країн приїжджають до нас, щоб допомагати у порятунку тіла, а Нельсон приїхав як медик, який рятує душу. Ми побачимо цю виставу, де пан Річард за допомогою психологічної згоди глядацьких очей досягає певного результату", - наголосив Бенюк.

