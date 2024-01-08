Авторка "Мазні" Морозюк заявила, що вона нічого не знала про бізнес Гринкевича
Художниця Соня Морозюк, наречена підозрюваного у розкраданні коштів Міноборони Романа Гринкевича, запевняє, що не знала про походження грошей
Про це вона розповіла в Instagram.
Художниця Соня Морозюк, авторка виставки "Мазня" повідомила, що перебуває лише 5 місяців у стосунках з Романом Гринкевичем, сином львівського бізнесмена Ігоря Гринкевича, якого підозрюють у розкраданні коштів Міноборони та якого спіймали на спробі дати хабар $500 тис. слідчому ДБР, щоб не відкривати цю справу.
Морозюк, у якої протягом року з'явилася дорога квартира в елітному житловому комплексі, галерея-майстерня за $250 тис. та автомобіль "Порше", заявила, що до скандалу не розмовляла з Романом про його справи і бізнес.
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"Скажу чесно, мене це не дуже цікавило. Я довіряю йому, але я не так добре знаюся на системі державних закупівель, щоб знати, як це влаштовано і які там правила гри. Я й досі не можу про це розказувати, бо ще не змогла розібратися. Я малюю картини. Я не юрист і не фінансист, але мені доведеться розібратись", - наголосила художниця.
Щодо Ігоря Гринкевича вона відзначила, що "те, що відбулося, виглядає як злочин", утім коментувати ситуацію вона "не має права". Морозюк запевнила, що у разі визнання провини Романа, вона його покине.
"Якщо звинувачення на адресу Романа, що були вкрадені державні кошти для ЗСУ, виявляться правдою (я не хочу в це вірити) – то ми не зможемо бути разом", - зазначила художниця.
Інформацію про те, що Гринкевич молодший вкладав гроші у промоцію Морозюк та в рекламу її виставки, вона назвала нісенітницею, додавши, що вона зробила себе сама.
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"Десятки колаборацій, сотні картин - все це було в мене і так. Чого не було, то це однієї каблучки і одного кольє. Це дорогі подарунки, але вони єдині. Більше нічого не було", - запевнила Морозюк.
Вона заявила, що дорогу машину (за словами Соні, за $33 тис.) та нерухомість (за 4,6 млн грн) придбала власним коштом, а її доходи за минулий рік склали "близько ста тисяч доларів".
"Ставити моє прізвище поруч з "виведеним мільярдом" - це просто брехня. Я до статків Романа не маю жодного відношення, бо ми не подружжя", - наголосила художниця.
Раніше стало відомо, що виставку "Мазня" Морозюк закрили після арешту за хабар майбутнього свекра художниці.
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