Виставку "Мазня" Морозюк закрили після арешту за хабар майбутнього свекра художниці

Про це повідомив Інститут проблем сучасного мистецтва НАМ України у Facebook.

Інститут проблем сучасного мистецтва НАМ України призупинив виставковий проєкт художниці Соні Морозюк "Мазня". Як зазначили в повідомленні Інституту, це сталося "у зв’язку зі значною кількістю суперечливих реакцій, що вийшли поза межі мистецтвознавчої дискусії".

Ідеться про арешт львівського бізнесмена Ігоря Гринкевича - майбутнього свекра художниці Соні Морозюк, який є одним із найбільших постачальників Міністерства оборони. Його затримали 30 грудня працівники ДБР за спробу дати хабар в $500 тис. одному із керівників Головного слідчого управління Бюро. Таким чином бізнесмен хотів розв'язати питання із поверненням йому майна, яке вилучили в підконтрольних йому компаній в ході розслідування ДБР.

Також Гринкевича підозрюють у розкраданні 1 млрд грн на поставках одягу для ЗСУ. Протягом року син Гринкевича Роман став власником будинку площею у 289 кв.м за 25 млн грн та ще чотирьох земельних ділянок в елітному селищі Козин у Київські області. Гринкевич-молодший є нареченим Соні Морозюк та, імовірно, проспонсорував промо її виставки "Мазня" у Києві.

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Як розповів журналіст Євген Плінський, "Мазня" Соні стала головним інвестиційним проєктом Гринкевича.

"Зароблені на корупційних підрядах Міноборони гроші Рома тупо вкладав в Соню. Мільйони оборонних гривень вкладались в молоду дівчину, її творчість та успіх. Замість дронів для ЗСУ – купувались годинники, замість тепловізорів - прикраси Cartier, замість пікапів - нові тачки для нареченої", – написав журналіст.

Окрім того, на ім'я нареченої сина Гриневича, художниці Софії Морозюк купили дорогу автівку Porsche та нежитлове приміщення в Києві за 4,6 млн грн.

Сама художниця вже закрила сторінку в Instagram і скандал не коментує.

