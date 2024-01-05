Разом із сином Романом та дружиною він виграв аж 23 тендери на постачання форми та білизни для української армії.

Слідчі ДБР встановили, що раніше "сімейка Адамсів" не мала жодного стосунку до оборони – не мали ніяких кравецьких цехів та складів. А отже, сума збитку, лише за попередніми даними, становила 1,2 мільярда гривень.

Повністю невиконаними були 6 контрактів, Щонайменше, за 7 договорами підприємства поставили лише невелику кількість товару. Однак гроші отримали – за повний обсяг робіт. Ще 8 договорів сяк-так виконали, однак з запізненням до 5 місяців.

Однак пан Ігор Гринкевич був настільки впевненим у власній безкарності, що вирішив дати хабара на 500 тисяч доларів слідчому ДБР. На цьому його і впіймали удруге…

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Куди ж пішли награбовані гроші?

Майже рік в ефірі єдиного телемарафону, в інстаграмі та на бігбордах всієї країни почали агресивно просувати молоду художницю Соню Морозюк. У дівчини буквально за рік з'явилася дорога квартира в елітному житловому комплексі, галерея-майстерня за 250 тисяч доларів та дорогий автомобіль "порше".

В інстаграмі молоде обдарування хвалилось фото із дружиною кварталівця Олександра Пікалова, Юрієм Горбуновим та Монатіком. У дівчини, чиї картини скоріше нагадують писанину хуліганів на парканах та в вокзальних нужниках, почали купувати картини за 10-20 тисяч доларів наші українські політики. Тут би мав насторожити такий цінник, бо подібну вартість мають роботи Жанни Кадирової, Микити Кадана, Іллі Чичкана та Олександра Ройтбурда – непересічних художників, які мають високе визнання таланту у світі.

Так і тривала ця бурхлива імітація високого мистецтва — допоки панянці не захотілось поговорити про свій небачений успіх публічно і вона не почала давати численні інтерв'ю. Де щиро розповіла, що у неї є коханий, який її підтримує і хоче робити щасливою.

Цим таємничим коханим виявися ніхто інший, як Роман Гринкевич. Саме цей постачальник Міноборони серйозно вклався у рекламу своєї нареченої та виставки. Наприклад, дівчину кілька разів рекламували на живому екрані ТРЦ "Гулівер" – ринкова такого ролика коштує майже мільйон гривень.

Коли ж Соню питали на СТБ та 1+1, як же так хайпонути на темі війни та заробляти мільйони, – вона загадково посміхалась та розповідала про те, що треба прокидатися о 5 ранку і багато працювати. Хоча в іншому інтерв’ю панянка могла розповідати, що до цього знімала дешеву хату на Оболоні та вибирала підгнилі овочі у супермаркеті.

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Якщо ми озирнемося на минулі досвіди – в Україні не бракувало олігархів, корупціонерів та схематозників, які б робили подарунки своїм коханкам за вкрадені гроші. Зазвичай кохану дівчину робили "королевою краси", співачкою з кліпами на М1. Або купували їй салон краси – навіть у коханки Віктора Януковича був елітний салон краси у Києві.

І тут є один момент. Можна надзвичайно потішитись жіночими талантами Соні Морозюк, завдяки яким в період повномасштабної війни вона стала власницею елітної нерухомості, отримала прикраси від Cartier та Graff. Однак хотілось, аби це відбувалось не коштом зірваних тендерів Міноборони на матеріальне постачання фронту.

Щобільше, довгий язик Морозюк розповів неприємну річ про те, як вона та її майбутній чоловік скористались посвідками волонтерів, аби у жовтні 2023 року поїхати у романтичну подорож до Венеції. "Ми з коханим уже хильнули", – розказала дівчина в сторіс. Подібні історії якраз і є потужним фактором зриву мобілізації та розколу суспільства, де своїм можна все, а чужих можна відправляти на полігон тут і зараз.

Далі – хизування обручкою Graff... Цей бренд полюбляють королівські родини, світові мільярдери. Наприклад, прикрасу цього бренду має Меланія Трамп. І це теж додає питань, звідки у молодого підрядника, який не поставив власно труси для армії, є кошти на такі речі?

У Соні Морозюк та Романа Гринкевича склався успішний сімейний тандем. У Романа є благодійний фонд Hope.UA. Офіційно напрямок його роботи звучить так: "Спрямований на підтримку постраждалих українців від війни. Головна мета фонду – це надати допомогу українцям, яким вона необхідна. Фонд надає не тільки гуманітарну допомогу (HopeBoxes – набір харчів та засобів гігієни для родини з 3 людей, який розрахований на 1 місяць), а ще: HopeLunches, тактичну підтримку, соціальне житло та соціальні проєкти для дітей та переселенців".

Так от, Соня Морозюк продає свою "мазню" і просить гроші перерахувати саме в цей фонд. Безвідходне сімейне виробництво.

Аби переконати українців у геніальності новоспеченої художниці, Морозюк почали розкручувати плюси. А далі, аби інстаграм-тусовка повірила у генія сучасної мисткині, Соня викладала пости із медійними чоловіками. Тут тобі й Жека Карась, і Вова Дантес. І навіть фоточки із волонтером Сергієм Притулою.

Все це мало створювати видимість унікального таланту. Однак вся ця реклама — всі бігборди та лайтбокси по всій країні — спрямовані на рекламу бездарності, є лише підтвердженням корупції та марнотратства від заволодіння державними коштами.

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Але тепер найголовніше, чим Соня полонила принца тендерів Міноборони?

Якщо коротко – небаченими сексуальними практиками. Виявилось, що спадкоємець львівського забудовника виявився дуже падким на…сквірт.

Успішна пара дуже любить творчість "Вечірнього кварталу", і була на тому самому скандальному новорічному концерті, де коміки президента Володимира Зеленського висміювали біженку з окупованого Скадовська та мешканців Яремча.

Фото: скрін з відео

Тому не дивно, що пані із політично грамотним почуттям гумору отримує підряди на мурали на місці зруйнованих росіянами будинків у Бородянці.

В чому ж мораль цього кейсу?

Суспільству у війні на виживання намагаються впихнути лайно під виглядом мистецтва. Ці художні пошуки рекламують ресурси СТБ та "плюсів", які отримують кошти з єдиного телемарафону. На агресивний маркетинг і розкрутку, а ще на коштовні подарунки цій "Мазні", — йдуть мільйони грошей за непоставлені вчасно куртки та штани на фронт.

Це схожу на натягування сови на глобус, на штучне створення "звьозд" за лекалами дев’яностих та нульових, коли кожен папік робив зі своєї жінки або пєвіцу, або королеву краси. Але варто зауважити, що тоді це робилося за свої кошти, а не за вкрадені в часи війни в армії.

А ще це відверте паразитування на темі війни. Бо замість муралів на руїнах Бородянки — там треба вчасно одягати та взувати своє військо. І тоді ворог точно не прийде пробивати дорогу на Київ через передмістя.

А також очевидно, не варто думати, що українці тупі й не відрізняють мазню від мистецтва в умовах закритих кордонів.

Тому під тиском суспільства виставку призупинили, але бурхлива імітація триває. Тож хочеться порадити елітним крадіям — якщо хочете потішити свою жінку та її его — купіть їй корону "міски" чи салон краси. Менше шкоди буде від бурхливої імітації.

Спеціально для Еспресо

Про авторку: Марина Данилюк-Ярмолаєва, журналістка

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