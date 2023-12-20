Головна English Львів
Espreso.tv
ua en
Головна
English Львів
Війна з Росією: хроніка
Пояснюємо
Головна Погляд "Я не тряпка, Валєра!" Як президент перекидає проблеми війни на військових та обіцяє нові шашлики
OPINION

"Я не тряпка, Валєра!" Як президент перекидає проблеми війни на військових та обіцяє нові шашлики

Марина Данилюк-Ярмолаєва
20 грудня, 2023 середа
14:05
Погляд Марина Данилюк-Ярмолаєва

Образа на військових, популізм з обіцянкою відкрити для польотів аеропорт "Бориспіль" та новий мем "я не тряпка"

Президент Володимир Зеленський міг утвердитись в образі незламного лідера в країні у війні, але насправді він нагадав, що базова версія 2019 року лишається та сама.

Учорашня пресконференція задумувалась як нагадування західним партнерам, що нам потрібні гроші, зброя і позитивні рішення від Конгресу США. Саме тому левову частину часу мали закордонні ЗМІ, а наші більше грали роль танцпідтримки та бек-вокалу. Щоб гарант виглядав великим молодцем, в акредитації відмовили низці опозиційних ЗМІ, зате запросили дружні телеграм-канали "Труха" та "Джокер".

До розмови з "західняками" Зеленський явно готувався, і перші пів години відповіді були достатньо непогані та навіть з озвученням певних цифр. Але далі гарант збився із заздалегідь заготовленого сценарію. Особливо, коли мова зайшла про серйозні речі — план війни та майбутню мобілізацію.

Читайте також: Навіщо Банковій "Труха" та ескортниці? Як команда Зеленського збирається виграти вибори після війни

Уже з першого питання: чи не хоче президент змінити свою команду для кращого державного управління, — Володимир Олександрович запевнив, що без Єрмака, Жовкви та інших товаришів нам повний швах.

"Якщо я позбавлюсь своєї команди (в мене вона 5-6 менеджерів), то ми позбавимось усього. В тому числі ППО", — сказав гарант. А отже, ми ще будемо терпіти зі скреготом зубів неназваних Татарова, Шурму та Смірнова — людей, чиї повноваження ніде не прописані в Конституції, але які фактично дублюють урядову роботу.

Президент на п’ятому році каденції не в курсі, хто з його фракції "Слуга Народу" очолює ключові комітети з питань правоохоронної діяльності та антикорупційної роботи. Коли Інна Ведернікова із "Дзеркала тижня" спитала про правки Іонушаса — Лозового, які дозволяють топкорупціонерам втекти з награбованим за кордон, гарант ледве не назвав журналістку тупою. І впевнено заявив, що цими правками займається комітет Анастасії Радіної. Насправді — Сергія Іонушаса. Обоє цих депутатів медійні та відомі "слуги народу". Це сигнал про те, як він цікавиться роботою фракції власного імені в парламенті.

Пресконференція була пронизана образами на військових і персонально на Головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного. Відчувалось, що президент не в захваті від свіжих рейтингів, де довіра до топвійськового вища за його на 26%.

Саме тому на питання, чому Мар’яна Безугла проводить потужну роботу з дискредитації армії, ми почули відповідь в стилі "Мар’яна і Валєра люблять лайки". Зневажливе "Валєра" — стало лейтмотивом пресконференції, як і перл "я не тряпка".

Читайте також: Хто така Мар’яна Безугла? Чому депутатка "Слуг Народу" посилає на смерть опозицію та свариться з журналістами?

Далі дуже знаковою була заява про "селфі з Залужним робити не буду". Хоча те кляте селфі могло б дуже допомогти міжнародній допомозі зброєю і грошима. Врешті — голосуванню в Конгресі. І головне — припинити розкол в українському суспільстві.

У риториці гарант постійно наголошував, що саме Генштаб, військові, армія мають розв'язувати питання з мобілізацію, стратегією, конкретними речами на полі. Цікаво, чому звідси десь випав наш цілий Верховний Головнокомандувач, який так любив підкреслювати цей статус на минулих пресконференціях? Бо ж можна перекласти рутинну роботу тяжкої війни на плечі військових, але відповідальність за все нестиме саме Зеленський.

Відчувалося, що крім спроби ще раз попросити грошей у Заходу, пресконференція задумувалась, аби перекласти відповідальність за наступні неминучі дуже непопулярні мобілізаційні рішення на військових. Ну, щоб максимально закамуфлювати, що під будь-яким мобілізаційним рішенням буде стояти підпис особисто Зеленського як Верховного Головнокомандувача.

Саме тому була закинута теза для "антонін" з телемарафону і любителів простих рішень, що це саме військові - "м‘ясники", а не Банкова.

"Вони запропонували додатково мобілізувати 450-500 тисяч людей. Це дуже серйозна цифра. Я сказав, що мені потрібно більше аргументів, щоб підтримувати цей напрям, тому що це питання людей, справедливості, обороноздатності та фінансів". Ну, а як ви хотіли, пане президенте, ваші Андрій, Діма та Жовква  — красуватися в хакі й танкових шевронах, поки хтось беззмінно гниє в окопі два роки? Якщо уже говорити про цифру в 500 тисяч, то це загальна цифра нових кадрів, які мають залучити до своїх лав усі Сили оборони, а не лише ЗСУ. Це суттєва різниця, бо це означає, що пів мільйона людей не будуть кинуті просто в окопи, щоб було.

З цієї категорії зневаги заява "на одного військового — 6 людей в цивільному житті". Що ж, я залюбки заплачу податки для незнайомого військового, але не на єдиний марафон чи Лєнку "Кропив‘янку"-Кравець.

Президент дотримується старого поділу на "моя команда менеджерів" і "військові". Команді приписувались перемоги, а військовим погані рішення та поразки.

Відчутно неприємною темою для Зеленського була історія про те, що план контрнаступу довелось кардинально міняти. "На Півдні були складнощі, бо усі говорили про цілі".

Чесно скажімо, що регулярний піар Подоляка, Єрмака і Маляр на темі контрнаступу потужно попсував попередні плани військових. Саме їхні постійні інтерв’ю з обіцянками шашликів в Ялті, концертів у Криму і Нового року з картою 1991 року зробили завищені очікування. І породили у багатьох наших громадян настрої в стилі: "Я тут просто почекаю, поки чиїсь чужі руки зроблять перемогу".

Читайте також: Гола правда від Залужного? Як Головнокомандувач ЗСУ вперше сказав дорослі речі про війну

Зеленський і його команда явно вирішили дотримуватись стратегії "перекинути все на військових" і якось пропетляти до виборів. А там максимально нерозумні виборці, які хотіли шашлику, — клюнуть на "аеропорт "Бориспіль"". "Як запрацює аеропорт — це буде ознакою перемоги України".

Якщо чесно, я думала, що ознакою перемоги України буде повернення Лівобережжя Херсонщини чи стратегічного Мелітополя або убезпечення Харкова, де в ніч після президентської пресконференції ракети С-300 знову поливали Салтівський район. Ні, наше політичне керівництво хоче стягнути ППО до аеропорту, аби потужно попіаритись.

Чесно собі зізнаймося, що ніяких літаків ще кілька років не буде. Що якщо у нас і є зайва ППО, то вона більше потрібна десь у районі населеного пункту Кринки, бо там наші морпіхи закріплюються уже два місяці. Бо це стратегічний пункт, від якого по прямій 60 кілометрів до Перекопу.

Який сенс аж так захищати бездіяльний аеропорт, якщо війна може піти так, що київську міську забудову та локальний електорат ми збережемо, але лівий берег України профукаємо. Тоді нащо це все було?

До слова, цікава заява про "Бориспіль" з огляду на те, як влада готувалась до захисту Гостомеля. Коли бригаду Нацгвардії —  попри прямі попередження ЦРУ — відправили у повному майже складі на Рубіжне. Добре, що окупантам не вдалося взяти аеродром, інакше долю киян неважко уявити.

Зараз видання Bild, як і перед повномасштабним вторгненням, пише про плани росіян до кінця 2026 року захопити великі території на сході, серед іншого Запоріжжя, Дніпро та Харків.

Шкода, що на тлі цієї стратегії Банкова займається тим, що називає на публіку головнокомандувача "Валєрою", лякає людей мобілізацією та обіцяє "травневі шашлики" по-новому — у вигляду аеропорту "Бориспіль".

Спеціально для Еспресо

Про авторку: Марина Данилюк-Ярмолаєва, журналістка

Редакція не завжди поділяє думки, висловлені авторами блогів.

Новини
Україна
політика
журналісти
Володимир Зеленський
ЗСУ
Війна з Росією
Андрій Єрмак
Валерій Залужний
Читайте також:
Путін у Георгіївській залі Кремля (8 грудня 2023 року)
19 грудня, 2023 вiвторок
Путін назвав жителів України "російськими людьми": добірка фейків і маніпуляцій за 19 грудня
Наталка Діденко
20 грудня, 2023 середа
Дощ, мокрий сніг, похолодання та потепління: Наталка Діденко розповіла про погоду впродовж тижня і на Різдво
Київстар
20 грудня, 2023 середа
"Київстар" повідомив, що усунув проблеми зі зв'язком та мобільним інтернетом після ранкового збою
Київ
+11°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 37.41
    Купівля 37.41
    Продаж 37.98
  • EUR
    Купівля 40.71
    Продаж 41.69
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2023, середа
20 грудня
14:58
Громадський транспорт
"Громадський транспорт на межі колапсу": в окупованому Донецьку не вистачає водіїв через мобілізацію
14:50
кордон, черги
Через блокаду польського кордону уповільнилося зростання ВВП України, - Мінекономіки
14:40
СБУ заочно оголосила підозри голові виборчої комісії РФ та двом її поплічникам, які проводили "вибори" на ТОТ
14:36
фейк, фейки
У Франції створили інтерактивну карту, яка містить дані про дезінформативні промосковські медіа
14:30
Верховна Рада
ВР підтримала закон про звільнення від ПДВ і мита ввезення радіолокаційних комплексів для ЗСУ
14:23
Україна отримала від Литви польове спорядження і сухпайки для ЗСУ
14:21
Киргизстан
Парламент Киргизстану без обговорення погодив закон щодо зміни державного прапора
14:13
Інфографіка
Ціни на пальне, АЗС
Ціни на пальне сьогодні: скільки коштують бензин, газ і дизель
14:03
в'язниця
У російській в'язниці двом засудженим кримським татарам додають у їжу свинину, - правозахисники
13:57
РФ вдарила по складу Червоного Хреста в Херсоні
Росіяни вдарили по складу Червоного Хреста в Херсоні: знищено запаси гумдопомоги
13:49
Оновлено
корабель рф
Окупанти вивели на чергування в Чорне море підводний ракетоносій зі спорядженням до 4 "калібрів"
13:48
верховна рада
Михайло Соколов склав присягу нардепа: що про нього відомо
13:40
Роман Абрамович
Абрамович програв суд щодо скасування санкцій ЄС
13:33
Оновлено
Київстар
"Київстар" повідомив, що усунув проблеми зі зв'язком та мобільним інтернетом після ранкового збою
13:31
Інфографіка
Як алгоритми YouTube поширюють російську пропаганду в Польщі — дослідження Texty.org.ua
13:29
Київ, ялинка
Сильний вітер і тепла погода в більшості регіонів України: прогноз на 21 грудня від Наталки Діденко
13:21
Олександр Камишін
Чи здатна Україна у 2024 році виготовити 1 млн дронів: у Мінстратегпромі прокоментували заяву Зеленського
13:14
У Києві відновили рух Дегтярівським шляхопроводом
У Києві відновили рух Дегтярівським шляхопроводом, який упав під час реконструкції у вересні
12:45
О. Тандир на суді
Судді Тандиру, обвинуваченому у смертельній ДТП з нацгвардійцем, продовжили запобіжний захід
12:40
скам’янілість юрського періоду
З України намагалися вивезти панцир морського їжака – палеонтологічний ексклюзив віком 161–165 млн років
12:38
Огляд
Карта.Заставочна
Карта бойових дій за період 13–20 грудня: другий тиждень глобального наступу збройних сил РФ і загроза Вугледару
12:09
У районному ТЦК Запоріжжя викрили схему ухилення від мобілізації
У районному ТЦК Запоріжжя викрили схему ухилення від мобілізації
12:07
Додаток "Дія"
"Дія їде в Еквадор": Федоров заявив, що країна запустить власний застосунок на базі українського
12:03
OPINION
Мирослав Гай
Мене лякають не росіяни, мене лякає можливий колапс управління
12:02
Ексклюзив
окупанти
Очевидно, що Путін проводитиме мобілізацію наступного року, - голова Ради резервістів Сухопутних військ ЗСУ
11:55
окупанти
Великий прорив Росії на фронті в Україні малоймовірний, - британська розвідка
11:47
відключення електроенергії
В Україні через обстріли знеструмлено частину споживачів у 5 областях: ситуація в енергосистемі станом на 20 грудня
11:35
Німеччина уряд
Федеральна прокуратура Німеччини планує конфіскувати €720 млн заморожених активів РФ
11:25
росія, Китай
Пекін планує розширювати енергетичну співпрацю з Росією, - китайський представник
11:17
ЗНО
Іспит закінчився на півтори хвилини раніше: у Південній Кореї студенти подали до суду через передчасний дзвінок
11:05
Галина Михайлюк
Зеленський призначив нову представницю в Раді
11:04
Огляд
світ, міжнародний огляд
Як у світі оцінили пресконференцію Зеленського та чому переговори про мир поки неможливі. Акценти світових ЗМІ 20 грудня
10:52
Україна отримала ще дві броньовані швидкі, придбані коштом UNITED24
10:52
Інфографіка
долар євро валюта обмін
Курс валют на 20 грудня: скільки коштують євро та долар в обмінниках
10:50
Під час окупації допомагали рашистам відбирати їжу в місцевих: двоє жителів Харківщини отримали тюремні строки
10:50
Ексклюзив
на фото: ЗСУ
Потрібно відійти від ілюзії, що дрони замінять артилерію, - Згурець
10:42
мобілізація
"Не означає відправку на фронт": Сухопутні війська про вручення повісток 18-річним
10:34
Ігор Кушнір
Очільник Київміськбуду подав у відставку
10:25
Одеський міжнародний кінофестиваль наступного року відбудеться в Києві: названо дати проведення
10:17
ЗРК Patriot
Румунія вперше випробувала американський ЗРК Patriot
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2023 ESPRESO.TV