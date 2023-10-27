Народна депутатка приголомшила серією дивних опитувань. Чи бажають громадяни смерті депутатам? Чи хочуть вони відправити їх до в’язниці? І ще поцікавилась, чи доцільно відправити депутатів опозиції, а саме "Європейської Солідарності", в Авдіївку.

Якщо говорити чесно — у Верховній Раді за тридцять з гаком років вистачало юродивих. Але молода та ініціативна представниця Оболоні перевершила всіх.

Мар’яна Безугла назвала серію своїх людожерських опитувань "соціальним експериментом". Ми не бачили жодної реакції голови фракції Давида Арахамії, ніякої догани від партії, нуль осуду з Банкової. А отже нова витівка Мар’яни могла бути напряму стимульована з Офісу президента. Що ось, мовляв, депутати негідники, всі — тотальні корупціонери і якраз вони всіляко уникають фронту.

Час цих опитувань теж вибрано цілком слушно. Згідно з останньою соціологією, 64% громадян не довіряють нинішньому скликанню Ради. А закрита соціологія прогнозує, що у Зеленського уже не буде такої монополії парламентської влади, як раніше. Тобто, за логікою ОПУ, інститут парламентаризму варто змішати з брудом, аби кожен нардеп — і теперішній, і майбутній, — були з легким амбре сцикунства та дезертирства.

Мар’яну Безуглу з перших днів її появи в Раді обрали спікеркою найбільш тригерних тем. Варто було Галині Третьяковій потрапити у скандал із заявами про "дітей низького сорту" — молода депутатка почала переконувати, що це просто брудні інсинуації опонентів.

Варто було Зеленському влаштувати сумнівне опитування під парканами в день місцевих виборів, — Мар’яна тут же почала говорити про альтернативну соціологію, яке не несе нічого поганого.

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І особливо яскраво засяяла її зірка на піку скандалу з вагнерівцями. Мар’яна спочатку запевняла на ТСК, що жодних вагнерівців не було. А потім виявилось, що були, але винними за зрив спецоперації із затримання призначили не Банкову, а анонімних офіцерів, які злили деталі певним політичним силам та політизованим журналістам.

І вже тоді стало ясно, що Безугла стала стандартним чорним ротом партії влади, яким борються з політичними опонентами, журналістами й тестують ґрунт перед втіленням найбрудніших ідей. Такими свого часу були Ілля Кива, Ганна Герман та Інна Богословська.

З початком повномасштабної війни Мар’яна Безугла почала кампанію з відбілювання узурпації свободи слова, викидання з фронту преси — щоб же, не дай Боже, не сказали чогось зайвого, а сьорбали солодких сиропів з єдиних телемарафонів.

І заодно, Безугла поїхала в Сіверськодонецьк в момент найбільших боїв саме на тому відтинку. Там вона сиділа в штабі й нудила своєю присутністю офіцерів, залучених до роботи саме тут.

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Коли Безуглу спитали, що ж це було насправді, — вона сказала, що то "були функції нагляду і контролю". Так би мовити, на противагу "політизованим журналістам" — в особі Яніни Соколової, яка повідомила про сидіння Безуглої у штабі Сіверськодонецька.

Під час свого турне депутатка "Слуг Народу" також роздавала непрохані поради військово-цивільній адміністрації Луганщини. Та такі, що офігів навіть тодішній її керівник Сергій Гайдай. І попри те, що ця людина була близькою до влади, — він не вибирав міцних висловів.

"Для мене незрозуміло, що ця особа робить на лінії фронту чи в зоні бойових дій, хто вона така, які вона має повноваження. Вона взагалі несповна розуму, тому що пропонувала, наприклад, мені депортувати 15 тисяч людей під обстрілами", — говорив тоді у пресі Гайдай.

Однак навіть після цього ніхто не сказав Безуглій: "Та йди вже, Господи!". Депутатка натомість видала новий хід — звернулась до Івана Баканова та СБУ з проханням цапнути головного редактора "Цензор.нет" Юрія Бутусова за його журналістську діяльність…

На щастя, у СБУ присутні залишки здорового глузду і вони обтічно сказали, що не "реагуватимуть на емоційні заяви" певних осіб.

Тож якщо зіставити ці факти із новими закликами Мар’яни відправити депутатів на фронт, а "Європейську солідарність" особливо — на Авдіївку, можна зауважити певну тенденцію.

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Цій впертій особі з досить нестабільним ментальним здоров’ям відведена роль Іллі Киви, поки оригінал запалює русофільством у Москві.

Роль завзятого дурника, який вкидає в суспільний дискурс якісь ніби неможливі речі, для того, щоб з'ясувати суспільну реакцію, відчинити ширше вікно Овертона, так би мовити.

А керує цими процесами Офіс президента, де уже посилено готуються до виборів. І саме він зацікавлений, аби побільше депутатів опозиції відправити на фронт, аби вони не балотувались та не складали політичної конкуренції. Недарма ж Безугла раніше видавала пости, що "порохоботи мають вмерти".

Тому можна констатувати, що специфічні "соціальні опитування" пані Мар'яни — невипадкові. Саме з її наїздів на пресу у 2022 почалася кампанія з вичавлення незалежних журналістів із фронту. Кульмінацією цієї війни за увагу і правду стали бани Ганни Маляр для ЗМІ знімати визволення Херсона. Туди просто не пустили журналістів разом із нашими ударними бригадами. Аби першими попіаритися туди поїхали якраз Зеленський та Банкова.

Рейтинги, опитування, ставлення до України західних союзників свідчать, що Володимир Зеленський потрапив у глухий кут. І чим далі, то у його команди зростатиме потреба увімкнути режим "Орбан 2.0", з образами на Захід і відмовою виконувати обіцянки перед партнерами.

Тому Безугла — це така Шаріков у спідниці, у якої єдина мета — допомогти втримати зелений комсомол. А далі — хоч потоп, який змиє усіх, а не лише невдячні ЗМІ та опозицію.

Спеціально для Еспресо

Про авторку: Марина Данилюк-Ярмолаєва, журналістка

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