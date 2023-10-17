Навіщо бити в стіни, якщо можна зробити троянського коня
Ворога принаймні можна вбити, а його аватарів на ключових посадах — ні
Я зрозумів врешті, чого добивається Путін через своїх агентів тут, в Україні. Свідомих чи не свідомих, просто заколисаних дурників, які досі вважають, що рузькій язик - ета харашо.
Він хоче зневіри, втоми й опущених рук. Бо коли ти бачиш таку кількість лайна, несправедливості, такого масштабу корупцію і брехні, такої нечесності стосовно героїв і здорового суспільства, ти просто видихаєш і марно шукаєш в собі енергію іти далі…
Випалені емоції — ось чого хочуть маленькі путіни в Україні. Випалених емоцій.
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Ворога принаймні можна вбити, а його аватарів на ключових посадах — ні. Навіщо бити в стіни, якщо можна зробити троянського коня. І ворота відчинять самі оборонці. Але на воротах перед мордою ворогів, яким відчинили вхід ті, хто був в череві коня, стали ЗСУ, Тероборона, Нацгвардія і все наше воїнство. Воїнство, якому продовжують бити в спину. І ми маємо ту спину захищати. Попри все.
А ще, я більше не слухаю слів. Війна — це максимальна чесність і максимальний мінімалізм. Ніщо не важливо, окрім сили руки й наявності набою. Тільки справи. Саме тому і мовчить Залужний. Підтримуймо ЗСУ і все наше воїнство. У них є лише ми, а у нас лише оця Стіна в пікселі, яка стала в розчинених воротах.
Про автора. Василь Зима, журналіст
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