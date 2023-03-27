В очікуванні широко анонсованого весняного наступу ЗСУ в інформаційному просторі різко побільшало тривожних і негативних новин.

Причини різні — об'єктивні й суб'єктивні.

Хай там як, факт є фактом.

Тому для нас із вами головна проблема в тому, як до цього поставитися.

Пропоную дуже простий алгоритм: поставитися прагматично.

Одне з перших правил інформаційної гігієни — якщо інформаційні хвилі вас розхитують — байдуже, чи то "ІПСО", чи просто "час такий" - головне — не дати себе розхитати

Читайте також: Імітація та гучні заяви домінують у нашій державній політиці

Якщо тривожна інформація спонукає вас до конкретних дій, які, на ваш погляд, можуть змінити ситуацію на краще — дійте.

Якщо ви таких дій не бачите — покладіть цю інформацію "під сукно". Або відкладіть у ментальну теку з написом "світ недосконалий". І продовжуйте робити своє.

Одне з перших правил інформаційної гігієни — якщо інформаційні хвилі вас розхитують — байдуже, чи то "ІПСО", чи просто "час такий" - головне — не дати себе розхитати.

Бо якщо дасте — світу не стане краще, а вам особисто стане гірше.

І хто від того виграє, крім хіба наших ворогів?

Джерело

Про автора. Олексій Панич, філософ, член Українського центру Міжнародного ПЕН-клубу, блогер.

Редакція не завжди поділяє думки, висловлені авторами блогів.