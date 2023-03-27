Головне — не дати себе розхитати
Практична порада споживачам інформації
В очікуванні широко анонсованого весняного наступу ЗСУ в інформаційному просторі різко побільшало тривожних і негативних новин.
Причини різні — об'єктивні й суб'єктивні.
Хай там як, факт є фактом.
Тому для нас із вами головна проблема в тому, як до цього поставитися.
Пропоную дуже простий алгоритм: поставитися прагматично.
Одне з перших правил інформаційної гігієни — якщо інформаційні хвилі вас розхитують — байдуже, чи то "ІПСО", чи просто "час такий" - головне — не дати себе розхитати
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Якщо тривожна інформація спонукає вас до конкретних дій, які, на ваш погляд, можуть змінити ситуацію на краще — дійте.
Якщо ви таких дій не бачите — покладіть цю інформацію "під сукно". Або відкладіть у ментальну теку з написом "світ недосконалий". І продовжуйте робити своє.
Одне з перших правил інформаційної гігієни — якщо інформаційні хвилі вас розхитують — байдуже, чи то "ІПСО", чи просто "час такий" - головне — не дати себе розхитати.
Бо якщо дасте — світу не стане краще, а вам особисто стане гірше.
І хто від того виграє, крім хіба наших ворогів?
Про автора. Олексій Панич, філософ, член Українського центру Міжнародного ПЕН-клубу, блогер.
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