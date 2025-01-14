У будівлі міноборони РФ у Москві знайшли вбитим співробітника ФСБ, - росЗМІ
Уночі 13 січня у будівлі міністерства оборони Росії в Москві знайшли вбитого співробітника контррозвідки ФСБ Володимира Фещенка
Про це повідомив російський Telegram-канал "ВЧК-ОГПУ".
За даними джерел, інцидент стався в ніч на 13 січня за адресою Вільховська вулиця, 25, де знаходиться будівля міноборони РФ, а також Управління ФСБ у Московському військовому окрузі.
Як пише канал, тіло було нібито знайдено на робочому місці Фещенка. Як повідомляється, на лобі він мав глибоку рану.
Зазначається, що підозрюваного за гарячими слідами затримали і він визнав провину. Імовірно, між ним і Володимиром Фещенком стався конфлікт.
Також відповідну інформацію підтвердило російське пропагандистське видання РІА Новини.
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