У будівлі міноборони РФ у Москві знайшли вбитим співробітника ФСБ, - росЗМІ

Про це повідомив російський Telegram-канал "ВЧК-ОГПУ".

За даними джерел, інцидент стався в ніч на 13 січня за адресою Вільховська вулиця, 25, де знаходиться будівля міноборони РФ, а також Управління ФСБ у Московському військовому окрузі.

Як пише канал, тіло було нібито знайдено на робочому місці Фещенка. Як повідомляється, на лобі він мав глибоку рану.

Зазначається, що підозрюваного за гарячими слідами затримали і він визнав провину. Імовірно, між ним і Володимиром Фещенком стався конфлікт.

Також відповідну інформацію підтвердило російське пропагандистське видання РІА Новини.