Головна English Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Espreso.tv
en
Головна
English Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Війна з Росією: хроніка
Пояснюємо
Головна Світ У будівлі міноборони РФ у Москві знайшли вбитим співробітника ФСБ, - росЗМІ

У будівлі міноборони РФ у Москві знайшли вбитим співробітника ФСБ, - росЗМІ

Катерина Єсікова
14 січня, 2025 вiвторок
10:47
Світ Міноборони РФ

Уночі 13 січня у будівлі міністерства оборони Росії в Москві знайшли вбитого співробітника контррозвідки ФСБ Володимира Фещенка

Зміст

Про це повідомив російський Telegram-канал "ВЧК-ОГПУ".

За даними джерел, інцидент стався в ніч на 13 січня за адресою Вільховська вулиця, 25, де знаходиться будівля міноборони РФ, а також Управління ФСБ у Московському військовому окрузі.

Як пише канал, тіло було нібито знайдено на робочому місці Фещенка. Як повідомляється, на лобі він мав глибоку рану.

Зазначається, що підозрюваного за гарячими слідами затримали і він визнав провину. Імовірно, між ним і Володимиром Фещенком стався конфлікт.

Також відповідну інформацію підтвердило російське пропагандистське видання РІА Новини.

  • Уранці 20 жовтня у Брянській області РФ вбили начальника штабу авіаційної ескадрильї Дмитра Голєнкова, який причетний до масованих обстрілів України.
Теги:
Новини
Кримінал
Росія
військові
Москва
Читайте також:
Віола_фон_Крамон-Таубадель
Автор Альона Мишакова
30 грудня, 2024 понедiлок
"Люди в ЄС мають розуміти: Україна — не загроза, а перевага". Розмова Еспресо з ексдепутаткою Європарламенту Віолою фон Крамон
танківсти 24 ОМБр імені короля Данила
Автор Тетяна Нижник
12 січня, 2025 неділя
Росіяни обходять Покровськ із півдня, намагаючись перерізати логістику без міських боїв, - військовий експерт Лакійчук
Марина Кальюранд
Автор Маріанна Присяжнюк
17 грудня, 2024 вiвторок
Комунікація влади із суспільством дуже важлива на етапі впровадження реформ, необхідних для євроінтеграції України. Розмова Еспресо з євродепутаткою Мариною Кальюранд
Київ
-2.5°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • Біла Церква
  • USD 42.31
    Купівля 42.31
    Продаж 42.99
  • EUR
    Купівля 43.32
    Продаж 44.18
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2025, вiвторок
14 січня
11:03
Володимир Зеленський
Зеленський вніс до ВР законопроєкти про продовження воєнного стану та мобілізації
11:02
Прикордонники затримали росіянина з Придністров'я, який намагався переправити на човні двох ухилянтів з України до Молдови
11:00
Ексклюзив
Сергій Згурець, український журналіст, військовий експерт
Від Брянщини до Казані: Згурець про удари по російських оборонно-промислових об'єктах
10:59
У кількох областях України оголосили загрозу ударних БПЛА: ситуація вранці 14 січня
10:53
Оновлено
РФ атакувала Україну дронами вночі 14 січня: у Чугуєві постраждала дитина, на Житомирщині поранений чоловік
10:45
Наваф Салам
Новим прем'єром Лівану обрали очільника Міжнародного суду ООН Салама
10:41
Оновлено
безпілотник, дрон
У РФ заявили про атаку БПЛА на Енгельс, Саратов і Казань, у містах спалахнули пожежі
10:30
Дональд Трамп
Якби Трампа не обрали президентом США, його могли б засудити за спробу скасувати результати виборів 2020 року, - доповідь спецпрокурора Сміта
10:21
новини Львівщини
У Козачій Лопані на Харківщині від ворожого удару загинув чоловік, який вийшов погодувати собаку
10:19
Заклала вибухівку біля адмінбудівлі підрозділу ЗСУ на Одещині: жительку Донеччини підозрюють у вчиненні теракту
10:05
Ексклюзив
Російський обстріл, вибух, Сумщина
Усі населені пункти на кордоні з РФ знищені: бригада ДПСУ про ситуацію на Сумщині
10:02
Дайга Мієріня
До Києва прибула спікерка парламенту Латвії Дайга Мієріня
10:02
OPINION
Байден в останні дні свого президентства добиває російську економіку
10:02
уламки хуситської балістичної ракети
Хусити вдарили по Ізраїлю балістичною ракетою: її уламок застряг у даху житлового будинку
09:48
На фото: Джоан Роулінг
Джоан Роулінг порівняла звинуваченого у зґвалтуваннях письменника Ніла Ґеймана з Гарві Вайнштейном
09:39
Інфографіка
долар євро валюта обмін
Курс валют на 14 січня: скільки коштують євро та долар у банках
09:35
оператори БпЛА
У ЗСУ впровадили базові кваліфікаційні рівні для операторів БПЛА
09:34
Борис Пісторіус
Міністр оборони Німеччини Пісторіус прибув з неанонсованим візитом до Києва, - ЗМІ
09:24
ППО, обстріл, ЗСУ
Сили ППО вночі знищили 58 із 80 російських дронів
09:18
Ryanair
Авіакомпанія Ryanair закликала країни Європи ввести обмеження на алкоголь в аеропортах
09:17
РФ і Білорусь розпочали в Мінську спільні військові тренування
09:13
Ексклюзив
Арктика
Китай збудував криголамний військовий флот: експерт Лакійчук про боротьбу за Арктику
09:11
Для обміну та збереження фондів: дві найбільші бібліотеки України та Канади домовилися про партнерство
08:45
Інтерв’ю
Роман Хонсарі
Діагностика та система референс-центрів: провідний французький хірург Роман Хонсарі про те, чого не вистачає Україні, щоб наздогнати європейський досвід у медицині
08:43
Фронтмен Muse Метью Белламі висловив підтримку Україні
08:39
Херсонська область
На Херсонщині через ворожі атаки за добу 9 людей було поранено
08:36
Окупанти в Криму почали розміщувати військову техніку на залізничній станції Євпаторія-Товарна, - "Атеш"
08:29
Швейцарія
Рада ЄС прийняла Швейцарію до "військового Шенгену"
08:28
Оновлено
Минулої доби на фронті сталося 166 боєзіткнень: Сили оборони відбили 77 атак РФ на Покровському напрямку
08:14
Покровськ
Росіяни перерізали дві траси на Донеччині, аби примусити ЗСУ відступити з Покровська та Мирнограда, - ISW
08:03
OPINION
Своїми "газовими" заявами Фіцо, Сіярто та Орбан намагаються показати Україну недоговороздатною. Колонка Віталія Портникова
07:44
TikTok
Китай розглядає продаж американських активів TikTok Ілону Маску у разі заборони соцмережі у США, - Bloomberg
07:40
Нікопольщина
РФ вночі атакувала Нікопольщину: троє постраждалих, зокрема 14-річний підліток
07:26
знищений російський танк Т-72
Армія РФ за добу війни в Україні втратила 1330 окупантів, 3 танки і 47 артсистем
07:19
Торецьк
Сили оборони відновили положення в Шевченко, в Торецьку погіршилася оперативна обстановка, - DeepState
07:01
Оголошення номінантів на "Оскар-2025" вдруге перенесли через пожежі в Лос-Анджелесі
06:38
Каспар Велдкамп і Світлана Тихановська
МЗС Нідерландів закликало Білорусь звільнити 1300 політв'язнів
06:36
Даяна Ястремська
Українська тенісистка Ястремська вийшла до другого кола Australian Open
06:27
Оновлено
корабель рф
РФ вивела у Чорне море 4 носії "калібрів"
05:55
Дональд Трамп і Володимир Путін
Трамп пояснив, чому не зустрівся з Путіним до інавгурації
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2025 ESPRESO.TV