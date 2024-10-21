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У Росії вбили начальника штабу авіаційної ескадрильї Голєнкова, який причетний до низки ударів по Україні, - ГУР

Катерина Єсікова
21 жовтня, 2024 понедiлок
08:55
Війна з Росією

Уранці 20 жовтня у Брянській області РФ вбили начальника штабу авіаційної ескадрильї Дмитра Голєнкова, який причетний до масованих обстрілів України

Зміст

Про це повідомляє Головне управління розвідки.

Зазначається, що Голєнков  був пілотом 52-го важкого бомбардувального авіаполку РФ (в/ч 33310), який базується на аеродромі "Шайковка" та має на озброєнні бомбардувальники Ту-22М3.  Він обіймав посаду начальника штабу російської авіаційної ескадрильї. 

Тіло злочинця виявили у селі Супонево під Брянськом з множинними травмами голови, заподіяними, ймовірно, молотком. 

За даними ГУР, росіянин причетний до ракетних ударів по українських цивільних об’єктах, зокрема 27 жовтня 2022 року по торговому центру "Амстор" у місті Кременчук Полтавської області. Також Голєнков відповідальний за ракетний удар по житловому будинку в Дніпрі 14 січня 2023 року, коли загинули 46 цивільних українців, серед них - 6 дітей. 

  • 18 жовтня у центрі тимчасово окупованого Луганська вибухнув автомобіль, у якому був майор 273-го розвідувального центру РФ Дмитро Пєрвуха.
Теги:
Росія
ГУР
Вбиті росіяни
втрати окупантів
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