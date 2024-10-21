У Росії вбили начальника штабу авіаційної ескадрильї Голєнкова, який причетний до низки ударів по Україні, - ГУР

Про це повідомляє Головне управління розвідки.

Зазначається, що Голєнков був пілотом 52-го важкого бомбардувального авіаполку РФ (в/ч 33310), який базується на аеродромі "Шайковка" та має на озброєнні бомбардувальники Ту-22М3. Він обіймав посаду начальника штабу російської авіаційної ескадрильї.

Тіло злочинця виявили у селі Супонево під Брянськом з множинними травмами голови, заподіяними, ймовірно, молотком.

За даними ГУР, росіянин причетний до ракетних ударів по українських цивільних об’єктах, зокрема 27 жовтня 2022 року по торговому центру "Амстор" у місті Кременчук Полтавської області. Також Голєнков відповідальний за ракетний удар по житловому будинку в Дніпрі 14 січня 2023 року, коли загинули 46 цивільних українців, серед них - 6 дітей.