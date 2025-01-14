Прикордонники затримали росіянина з Придністров'я, який намагався переправити на човні двох ухилянтів з України до Молдови

Про це повідомили в Держприкордонслужбі.

Прикордонники виявили рух човна у напрямку українського берега з боку Придністров'я за допомогою технічних засобів охорони кордону. Дочекавшись моменту швартування та посадки двох чоловіків до човна, прикордонники затримали їх разом із рульовим.

Як з’ясувалося, організатором незаконного переправлення був 29-річний громадянин Росії, який проживає у Придністровському регіоні Молдови. Він мав намір переправити через кордон двох громадян України призовного віку.

Чоловіки тримали зв’язок з організатором через один із месенджерів, де отримували вказівки щодо маршруту руху до кордону. Вартість таких "послуг" складала 3 тисячі доларів з кожного, які ухилянти мали переказати на криптогаманець адміністратора каналу.

За фактом вчинення злочину за статтею про незаконне переправлення осіб через державний кордон України, щодо рульового човна направлено повідомлення до Нацполіції. Стосовно "клієнтів" склали протоколи про адміністративне правопорушення.