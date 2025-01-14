Прикордонники затримали росіянина з Придністров'я, який намагався переправити на човні двох ухилянтів з України до Молдови
Уночі 14 січня прикордонники затримали трьох чоловіків, які намагалися незаконно перетнути державний кордон на межі Одеської області і невизнаного Придністров'я на надувному човні з підвісним мотором
Про це повідомили в Держприкордонслужбі.
Прикордонники виявили рух човна у напрямку українського берега з боку Придністров'я за допомогою технічних засобів охорони кордону. Дочекавшись моменту швартування та посадки двох чоловіків до човна, прикордонники затримали їх разом із рульовим.
Як з’ясувалося, організатором незаконного переправлення був 29-річний громадянин Росії, який проживає у Придністровському регіоні Молдови. Він мав намір переправити через кордон двох громадян України призовного віку.
Чоловіки тримали зв’язок з організатором через один із месенджерів, де отримували вказівки щодо маршруту руху до кордону. Вартість таких "послуг" складала 3 тисячі доларів з кожного, які ухилянти мали переказати на криптогаманець адміністратора каналу.
За фактом вчинення злочину за статтею про незаконне переправлення осіб через державний кордон України, щодо рульового човна направлено повідомлення до Нацполіції. Стосовно "клієнтів" склали протоколи про адміністративне правопорушення.
- Також раніше, уночі 11 січня, прикордонники Подільського загону зупинили автівку, в якій перебував водій та ще 10 чоловіків призовного віку, які хотіли незаконно потрапити до Молдови.
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