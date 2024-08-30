Авторка "Спитайте Мієчку" Євгенія Кузнєцова розігрує право стати першим читачем нового рукопису
Українська письменниця Євгенія Кузнєцова оголосила благодійний аукціон для збору фонду "Гуркіт" на міномети, лотом в якому став рукопис її нової книжки
Онлайн-аукціон вона проводить у facebook.
Авторка романів "Спитайте Мієчку", "Готуємо в журбі" та "Драбина" Євгенія Кузнєцова виставила на продаж право стати першою людиною, яка прочитає рукопис її нової книжки. За словами письменниці, твір вона планує завершити у вересні.
Право першого прочитання Кузнєцова виставила на аукціон, який проходить онлайн на її сторінці в соцмережі. Переможець зможе прочитати нову книжку раніше за всіх, включно з редакторами та видавцями.
"Ви отримаєте рукопис поштою і зможете прочитати роман раніше за всіх, включаючи редакторів і видавців. Крок - тисяча гривень", - зазначила Кузнєцова.
Усі гроші, які письменниця отримає з аукціону, вона перерахує благодійному фонду "Гуркіт" на міномети. Розіграш триватиме до кінця літа плюс 10 хвилин після останньої ставки.
У першу годину після оголошення аукціону найвища ставка була 25 тис. грн.
Фото: facebook Євгенії Кузнєцової
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