"Азов. 10 років. Вільні обирають боротьбу": Укрпошта презентувала нові марки

Про це повідомляє кореспондент "Еспресо" Дмитро Дідора.

Тираж поштового набору складає 900 примірників - адже саме така кількість бійців бригади вже понад 2 роки перебувають у ворожому полоні.У церемонії спецпогашення взяли участь "азовець" підполковник Святослав Паламар "Калина", молодший лейтенант Петро Садов'як "Гросер" та майор Віталій Мурдза "Мурзік".

Фото: Дмитро Дідора

"Випуск власної марки "Азов. 10 років. Вільні обирають боротьбу» має на меті не лише відзначити 10-ту річницю створення "Азову", а й привернути увагу суспільства до героїзму та відданості бійців, які у 2014 році звільнили Маріуполь від проросійських сепаратистів, а у 2022 під час повномасштабного вторгнення 86 днів обороняли місто та стримували наступ противника. 20 травня 2022 року останній захисник "Азовсталі" за наказом здався у полон", - зазначають в Укрпошті.

Також у національній пошті наголошують, що за 10 років існування "Азов" залишається єдиною бригадою, що складається виключно з добровольців,

У поштовий набір "Азов. 10 років. Вільні обирають боротьбу" входить номерний марковий аркуш із 9 марок та художній конверт формату DL з маркою і відбитком штемпеля спецпогашення. Ціна комплекту 600 гривень.

Дизайн поштового аркуша, конверта і штемпеля був розроблений 12-ю бригадою спеціального призначення "Азов" НГУ