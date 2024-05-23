"Азов. 10 років. Вільні обирають боротьбу": Укрпошта презентувала нові марки
Укрпошта презентувала лімітований випуск марок на честь бригади "Азов" - "Азов. 10 років. Вільні обирають боротьбу". У церемонії спецпогашення взяли участь бійці бригади
Про це повідомляє кореспондент "Еспресо" Дмитро Дідора.
Тираж поштового набору складає 900 примірників - адже саме така кількість бійців бригади вже понад 2 роки перебувають у ворожому полоні.У церемонії спецпогашення взяли участь "азовець" підполковник Святослав Паламар "Калина", молодший лейтенант Петро Садов'як "Гросер" та майор Віталій Мурдза "Мурзік".
Фото: Дмитро Дідора
"Випуск власної марки "Азов. 10 років. Вільні обирають боротьбу» має на меті не лише відзначити 10-ту річницю створення "Азову", а й привернути увагу суспільства до героїзму та відданості бійців, які у 2014 році звільнили Маріуполь від проросійських сепаратистів, а у 2022 під час повномасштабного вторгнення 86 днів обороняли місто та стримували наступ противника. 20 травня 2022 року останній захисник "Азовсталі" за наказом здався у полон", - зазначають в Укрпошті.
Також у національній пошті наголошують, що за 10 років існування "Азов" залишається єдиною бригадою, що складається виключно з добровольців,
У поштовий набір "Азов. 10 років. Вільні обирають боротьбу" входить номерний марковий аркуш із 9 марок та художній конверт формату DL з маркою і відбитком штемпеля спецпогашення. Ціна комплекту 600 гривень.
Дизайн поштового аркуша, конверта і штемпеля був розроблений 12-ю бригадою спеціального призначення "Азов" НГУ
- 16 травня до Дня вишиванки Укрпошта презентувала дві нові марки: зі зразками харківської та кримськотатарської вишивки.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- USD 39.68 Купівля 39.68Продаж 40.16
- EUR Купівля 42.89Продаж 43.63
- Актуальне
- Важливе